Air Canada объявила о возобновлении полетов в Израиль

Air Canada объявила о возобновлении полетов в Израиль после длительного перерыва, вызванного конфликтом между Израилем и ХАМАС.

Начиная с 8 июня 2025 года, авиакомпания будет выполнять четыре прямых рейса в неделю из Торонто в Тель-Авив.

В августе планируется добавить еще один еженедельный рейс из Монреаля.

Перед возобновлением полетов Air Canada провела тщательный анализ безопасности, включая консультации с правительственными органами, профсоюзами экипажей и экспертами по безопасности.

Авиакомпания также изучила опыт других крупных международных перевозчиков, возобновляющих или расширяющих обслуживание в регионе.

Air Canada подчеркивает свою давнюю приверженность канадско-израильскому рынку и продолжит внимательно следить за ситуацией в регионе.

В зависимости от рыночных условий, компания планирует в будущем увеличить частоту рейсов.

Возобновление полетов Air Canada следует за аналогичными шагами американских перевозчиков.

United Airlines планирует возобновить рейсы в Тель-Авив 15 марта, а Delta Air Lines – 1 апреля 2025 года.

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