PQ сталкивается с падением поддержки идеи суверенитета на фоне угроз со стороны администрации Трампа

Лидер PQ Поль Сен-Пьер Пламондон обещал провести третий референдум о независимости к 2030 году в случае победы на выборах. Однако угрозы президента США Дональда Трампа о тарифах и аннексии изменили политический ландшафт в Квебеке.
Недавний опрос Léger показал, что поддержка независимости Квебека упала до 29%, что является одним из самых низких показателей за всю историю наблюдений.
Несмотря на это, PQ настаивает на своем курсе. Паскаль Парадис, член Национальной ассамблеи от PQ, отметил интерес к тому, как канадские лидеры защищают суверенитет страны от угроз Трампа, сравнивая это с движением за независимость Квебека.
PQ недавно опубликовала видео, утверждающее, что концепция канадского единства – это миф, и что независимый Квебек был бы сильнее.
Антонин Яккарини, политический аналитик, считает, что PQ должна найти способ восприниматься серьезнее в экономических вопросах, а не только в вопросах идентичности. Однако она также полагает, что поддержка независимости может вновь вырасти, если квебекцы почувствуют, что Оттава не учитывает их интересы.
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