Канадская армия смягчает требования к здоровью рекрутов из-за нехватки кадров

Вооруженные силы Канады объявили о смягчении медицинских требований к новобранцам в связи с острой нехваткой кадров.

Теперь кандидаты с такими заболеваниями, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и астма, смогут рассматриваться для прохождения военной службы.

Новый подход к набору

Генерал-майор Скотт Малкольм, главный военный хирург Канады, заявил, что вооруженные силы будут принимать кандидатов с “любыми состояниями”, включая СДВГ, тревожность и астму. Он подчеркнул, что каждое заболевание имеет свою степень тяжести, и кандидаты с легкими или умеренными формами “вряд ли столкнутся с какими-либо проблемами при зачислении”.

Причины изменений

Эти изменения проводятся на фоне серьезного кадрового дефицита в канадской армии. По данным CBC, в целом не хватает более 13,6 тысячи военнослужащих для полноценного комплектования войск.

Потенциальные последствия

Хотя это решение может помочь решить проблему нехватки кадров, оно также вызывает вопросы о потенциальном влиянии на боеготовность войск. Эксперты отмечают, что необходимо тщательно оценивать каждый случай, чтобы обеспечить баланс между расширением базы рекрутов и поддержанием высоких стандартов военной службы.

Остается неясным, как эти изменения повлияют на общую эффективность канадских вооруженных сил в долгосрочной перспективе.

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