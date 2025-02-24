Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадская армия смягчает требования к здоровью рекрутов из-за нехватки кадров
Канадская армия

Канадская армия смягчает требования к здоровью рекрутов из-за нехватки кадров

Степан Артемьевский Фев 24, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Вооруженные силы Канады объявили о смягчении медицинских требований к новобранцам в связи с острой нехваткой кадров.

Теперь кандидаты с такими заболеваниями, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и астма, смогут рассматриваться для прохождения военной службы.

Новый подход к набору

Генерал-майор Скотт Малкольм, главный военный хирург Канады, заявил, что вооруженные силы будут принимать кандидатов с “любыми состояниями”, включая СДВГ, тревожность и астму. Он подчеркнул, что каждое заболевание имеет свою степень тяжести, и кандидаты с легкими или умеренными формами “вряд ли столкнутся с какими-либо проблемами при зачислении”.

Причины изменений

Эти изменения проводятся на фоне серьезного кадрового дефицита в канадской армии. По данным CBC, в целом не хватает более 13,6 тысячи военнослужащих для полноценного комплектования войск.

Потенциальные последствия

Хотя это решение может помочь решить проблему нехватки кадров, оно также вызывает вопросы о потенциальном влиянии на боеготовность войск. Эксперты отмечают, что необходимо тщательно оценивать каждый случай, чтобы обеспечить баланс между расширением базы рекрутов и поддержанием высоких стандартов военной службы.

Остается неясным, как эти изменения повлияют на общую эффективность канадских вооруженных сил в долгосрочной перспективе.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*