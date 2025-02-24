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Общество Здоровье, медицина В Канаде отозваны детские солнцезащитные кремы из-за содержания растворителя

В Канаде отозваны детские солнцезащитные кремы из-за содержания растворителя

Виктория Христова Фев 24, 2025 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Министерство здравоохранения Канады объявило об отзыве некоторых детских солнцезащитных средств компании SC Johnson & Son, Inc. из-за повышенного содержания потенциально опасного растворителя.

 

Подробности отзыва

  • Отозваны продукты: Kids by Babyganics SPF 50 Totally Tropical mineral sunscreens
  • Форматы: роликовые и спреи
  • Сроки годности: ноябрь 2025 года и апрель 2026 года

Причиной отзыва стало превышение допустимого уровня моноглима (1,2-диметоксиэтана) в составе продукции.

Потенциальные риски

Моноглим может проникать через кожу и при вдыхании. Он потенциально способен нанести вред развитию плода и репродуктивной системе при частом использовании. Хотя вероятность серьезных последствий для здоровья низкая, отзыв проводится в качестве меры предосторожности.

Рекомендации потребителям

Министерство здравоохранения Канады рекомендует:

  1. Прекратить использование отозванных продуктов
  2. Обратиться к врачу при появлении проблем со здоровьем после использования этих средств

Потребители могут связаться с SC Johnson & Son, Inc. по телефону 1-800-378-7803 или через форму на сайте отзыва Babyganics для получения дополнительной информации.

Министерство здравоохранения продолжит следить за ситуацией и информировать общественность о любых новых рисках для здоровья.

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