В Канаде отозваны детские солнцезащитные кремы из-за содержания растворителя

Министерство здравоохранения Канады объявило об отзыве некоторых детских солнцезащитных средств компании SC Johnson & Son, Inc. из-за повышенного содержания потенциально опасного растворителя.

Подробности отзыва

Отозваны продукты: Kids by Babyganics SPF 50 Totally Tropical mineral sunscreens

Форматы: роликовые и спреи

Сроки годности: ноябрь 2025 года и апрель 2026 года

Причиной отзыва стало превышение допустимого уровня моноглима (1,2-диметоксиэтана) в составе продукции.

Потенциальные риски

Моноглим может проникать через кожу и при вдыхании. Он потенциально способен нанести вред развитию плода и репродуктивной системе при частом использовании. Хотя вероятность серьезных последствий для здоровья низкая, отзыв проводится в качестве меры предосторожности.

Рекомендации потребителям

Министерство здравоохранения Канады рекомендует:

Прекратить использование отозванных продуктов Обратиться к врачу при появлении проблем со здоровьем после использования этих средств

Потребители могут связаться с SC Johnson & Son, Inc. по телефону 1-800-378-7803 или через форму на сайте отзыва Babyganics для получения дополнительной информации.

Министерство здравоохранения продолжит следить за ситуацией и информировать общественность о любых новых рисках для здоровья.

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