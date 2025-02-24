В Канаде отозваны детские солнцезащитные кремы из-за содержания растворителя

Подробности отзыва
- Отозваны продукты: Kids by Babyganics SPF 50 Totally Tropical mineral sunscreens
- Форматы: роликовые и спреи
- Сроки годности: ноябрь 2025 года и апрель 2026 года
Причиной отзыва стало превышение допустимого уровня моноглима (1,2-диметоксиэтана) в составе продукции.
Потенциальные риски
Моноглим может проникать через кожу и при вдыхании. Он потенциально способен нанести вред развитию плода и репродуктивной системе при частом использовании. Хотя вероятность серьезных последствий для здоровья низкая, отзыв проводится в качестве меры предосторожности.
Рекомендации потребителям
Министерство здравоохранения Канады рекомендует:
- Прекратить использование отозванных продуктов
- Обратиться к врачу при появлении проблем со здоровьем после использования этих средств
Потребители могут связаться с SC Johnson & Son, Inc. по телефону 1-800-378-7803 или через форму на сайте отзыва Babyganics для получения дополнительной информации.
Министерство здравоохранения продолжит следить за ситуацией и информировать общественность о любых новых рисках для здоровья.
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