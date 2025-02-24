Мэр Броссара призывает вернуть автобусное сообщение с Монреалем из-за ненадежности REM

Дорин Ассаад, мэр города Броссар в провинции Квебек, призывает возобновить автобусное сообщение между южным берегом и центром Монреаля из-за частых сбоев в работе легкорельсовой системы REM.

Ассаад требует восстановить маршруты 45 и 90, которые ранее перевозили пассажиров через мост Шамплейн, но были отменены из-за эксклюзивного права REM на обслуживание этого направления.

“Я прошу пересмотреть соглашение и не навязывать эту эксклюзивность, потому что они держат всех в заложниках”, – заявила Ассаад.

REM, соединяющая южный берег с центром Монреаля, в последнее время страдает от частых остановок и задержек, связанных с погодными условиями. Осенью планируется расширение сети до западных и северо-западных пригородов.

На этой неделе руководство REM встретилось с министром транспорта Квебека Женевьев Гильбо для обсуждения перебоев в работе. После встречи транспортное управление Монреаля ARTM объявило, что шаттлы для перевозки застрявших пассажиров продолжат работу до дальнейшего уведомления.

Мнения жителей о возвращении автобусов разделились. Некоторые поддерживают эту идею, ссылаясь на опоздания из-за задержек REM, другие не имеют предпочтений, а третьи призывают к терпению, пока технические проблемы REM не будут решены.

Алан ДеСуза, мэр Сен-Лорана, считает, что проблемы REM в Броссаре – предвестник того, что может произойти осенью при открытии новых линий. Он утверждает, что положение о неконкуренции мешает интеграции других видов общественного транспорта с REM.

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