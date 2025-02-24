Двое подростков арестованы за нападения в монреальском метро

Полиция Монреаля арестовала двух 17-летних подростков в связи с двумя нападениями на мужчин в возрасте 50 лет в системе метро в четверг вечером.
Хронология событий
- Около 20:30 полиция получила сообщение о раненом мужчине, обнаруженном в поезде метро на станции Фронтенак. У него было окровавлено лицо.
- Жертва сообщила, что нападение произошло на станции Радиссон.
- Позже той же ночью поступило сообщение о втором нападении на мужчину на станции Фронтенак.
Детали нападений
По словам представителя полиции Монреаля Рафаэля Бержерона, нападения следовали схожему образцу:
- Жертвы подвергались внезапному нападению со стороны двух молодых людей.
- Нападавшие избивали и пинали жертв.
- Одна из жертв была госпитализирована с травмами, не угрожающими жизни.
Арест подозреваемых
Полиция получила информацию от агента службы безопасности STM о местонахождении подозреваемых на станции Бодри. Подростки были арестованы и доставлены в центр содержания под стражей для допроса.
Ожидается, что им будут предъявлены обвинения, включая нанесение телесных повреждений.
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