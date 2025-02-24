Несчастный случай со смертельным исходом произошел на одном из предприятий Монреаля

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля 2025 года, на территории металлоперерабатывающего предприятия в Лавале, пригороде Монреаля.

Мужчина в возрасте около 50 лет погиб в результате наезда грузовика с полуприцепом.

Несчастный случай произошел вблизи компании AIM Recyclage Laval, расположенной в промышленной зоне района Сен-Франсуа. Прибывшие на место происшествия экстренные службы констатировали смерть пострадавшего.

Комиссия по стандартам, справедливости, охране здоровья и безопасности труда Квебека (CNESST) начала расследование инцидента.

Полиция Лаваля продолжает работу на месте происшествия.

На момент публикации обстоятельства аварии остаются неизвестными.

Этот трагический случай подчеркивает важность соблюдения мер безопасности на промышленных объектах и необходимость тщательного расследования для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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