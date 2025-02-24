Монреаль станет местом проведения двух дебатов в рамках гонки за лидерство в либеральной партии

Монреаль станет местом проведения двух дебатов в рамках гонки за лидерство в федеральной Либеральной партии Канады, которые состоятся в понедельник и вторник, 24 и 25 февраля 2025 года.

Эти дебаты пройдут менее чем за две недели до того, как члены партии выберут нового лидера, который заменит уходящего премьер-министра Джастина Трюдо.

Четыре кандидата подтвердили свое участие в дебатах на французском и английском языках:

Кристия Фриланд, бывший вице-премьер Марк Карни, бывший управляющий Банка Канады Карина Гулд, бывший лидер Либеральной партии в Палате общин Фрэнк Бейлис, бывший член парламента

Каждый из кандидатов внес вступительный взнос в размере 350 000 долларов.

Бывший член парламента Руби Далла должна была стать пятым кандидатом, но в пятницу Комитет по голосованию за лидерство Либеральной партии единогласно принял решение дисквалифицировать ее из гонки из-за нарушений правил.

Дебаты рассматриваются как важная возможность для кандидатов представить свои платформы и убеждения широкой публике. Они также позволят членам партии лучше узнать кандидатов перед голосованием 9 марта.

Эксперты отмечают, что будущий лидер Либеральной партии должен быть двуязычным и способным расширить поддержку партии в Квебеке. Кроме того, новый лидер должен будет эффективно противостоять лидеру оппозиции Пьеру Пуальевру и решать такие проблемы, как напряженные отношения с США.

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