В одной квартире в городе Труа-Ривьер проживали 57 котов!

В Труа-Ривьер полиция, вызванная вледельцем многоквартирного дома, обнаружила 57 котов в одной небольшой квартире. Пришлось входить в противогазах.

Владельца одного жилого дома в городе Труа-Ривьер вызвали жильцы, которым уже невмоготу было терпеть вонь, доносяющуюся из квартиры соседей. Когда владелец навестил злополучную квартиру, семейная пара, в ней проживающая, отказалась пустить его на порог, но и через открытую дверь «благоухание» было нестерпимым.

Следуя букве закона, владелец жилого помещения, направил жильцам уведомление о желании посетить квартиру через 24 часа, после чего пришёл «в гости», но жильцы вновь его не пустили, тогда владелец вызвал инспекторов мэрии и полицию, после чего открыл двери собственным ключом… В квартиру люди войти не смогли из-за ужасного запаха. Были вызваны пожарные, которым пришлось натянуть противогазы, чтобы обследовать жилище.

Оказалось, в квартире вместе с семейной парой проживали ни много, ни мало, 57 котов! При всей любви к усатым-полосатым, 57 котиков в одной квартире, это многовато. И неудивительно, что остальные жильцы не могли дальше терпеть соседство.

Жильцы снимали квартиру с 2016 года, никаких проблем с ними никогда не было до последних месяцев, когда вдруг ситуация резко осложнилась и запах стал нарастать. Пара котиков у жильцов жила всегда, что никак не напрягало соседей, до тех пор, пока пара не решила приютить десятки животных.

Соседи считают, что у обоих жильцов развивается душевная болезнь, но тут решающее слово за психиатрами. В любом случае, владелец жилья (он сдаёт квартиры с 1987 года) тут же разорвал контракт на аренду, после чего жильцы согласились выехать. Но хозяин жилья вызвал на место представителй общества защиты животных района Мориси, которые, с помощью пожарных, провели анализ воздуха и установили, что внутри помещения уровень аммиака составляет 35 единиц, тогда как допустимый максимальный уровень — 5 единиц, после чего дышать таким воздухом нельзя!

Кроме того, при обследовании квартиры были найдены тела скончавшихся котов, которых владельцы хранили в морозильнике.

Все кошачьи были переправлены в приюты для котиков в Труа-Ривьер и окрестных городов (в Труа-Ривьер просто места не хватило для всех). На жильцов был наложен штраф в размере нескольких тысяч долларов (у городских властей есть право налагать штраф за нарушение правил проживания).

Напомним, что 57 котиков в квартре ещё не рекорд. Напомним, что в прошлом году в одной квартире в городе Saint-Jean-sur-Richelieu, поблизости от Монреаля, были найдены 88 котов!