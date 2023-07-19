Стоимость проживания в Торонто для приезжающих на короткий срок возросла

Цены на гостиницы, на рестораны и кафе, на проезд, на посещение мест отдыха – всё этим летом стало гораздо дороже.

Инфляция инфляцией, а отпуск никто не отменял. И Торонто, с его окрестностями (в первую очередь, Ниагарским водопадом, до которого, правда, ехать от Торонто надо часа два) всегда одно из самых популярных направлений для жителей Квебеке. Опять же, в первую очередь, для недавних иммигрантов, обосновавшихся в Квебеке — для многих из них такая поездка становится первым выездом за пределы провинции.

Но в этом году стоимость проживания в мегаполисе и столице провинции Онтарио, достигла рекордного уровня. Если искать гостиницу в центре или почти в центре города, то средняя цена на июль месяц достигла 380 долларов за ночь. Разумеется, можно удачно попасть на скидку, а можно найти отель подешевле, но искать надо долго и никто не отважится гарантировать успех. То есть, поездка на три ночи (стандартный срок для посещения города жителем Монреаля, обойдётся примерно в 1200 долларов. И это не предел, и это не отели-люкс.

Между тем, заполняемость отелей Торонто в июне составила 80%. Эта цифра считается очень высокой, и она свидетельствует о том, что спрос на места в гостиницах остаётся высоким. За первые пять месяцев этого года заполняемость отелей выросла на 36% по сравнению с заполняемостью прошлого года. Возможно, высокий спрос поддерживается благодаря приезжим с юга, для которых канадские цены не так уж велики, да для американцев и обменный курс сегодня выгоден. Возможно, люди устали от пандемийных лет и хотят навестить красивый город, не задумываясь о расходах.

Airbnb дешевле, спору нет, но найти комнату по цене меньше 100 долларов за ночь нереально, скорее, найдётся за 150 и выше. Конечно, чем дальше от центра, тем цены дешевле, но тут уж приходится выбирать — ездить в Торонто каждое утро из Миссисоги или Хамильтона, тратя часы на поездку, или же потратить средства.

Любопытно, что по данным управления туризма Онтарио, ныне среди туристов очень мало приезжих из Китая, тогда, как до пандемии они составляли довольно значительный процент гостей.

Что касается музеев, картинных галерей, других достопримечательностей, то даже европейцы отмечают, что цены в Торонто весьма высоки. Посетить Аквариум стоит 146 долларов, подняться на башню CN – 146 долларов. Совершить экскурсию по Casa Loma – старинный красивейший особняк — 147 долларов. Хоккейный Холл славы — 80 долларов и т. д. и т. п. Цены постоянно растут, и сравнивать с ценами прошлых лет просто неприлично.

Билеты на общественный транспорт тоже дорожают. Самый дорогой вид транспорта — водное маршрутное такси Tiki Taxi, совершающее рейсы между центром города и островами (они находятся очень близко, их прекрасно видно с башни CN) стоит сегодня 12 долларов, а ещё полгода назад цена была 10 долларов.

Как видим, цены в Торонто зашкаливают. Но посетить город смысл имеет.