Первый участок монреальского наземного метро REM открывается 29 июля (официальное открытие – 31 июля)

31 июля официально открывается первый участок “наземного метро” REM (Réseau express métropolitaine). Но 29 и 30 июля тестируем линию – поездки будут бесплатны!

Первые поезда REM cоединят центр Монреаля и Бросар (Brossard). Поезд будет отправляться с центрального вокзала Монреаля (Bonaventure), останавливаться на Île-des-Soeurs и затем продолжать движение до Бросара. Таким образом, вся система общественного транспорта района “Большого Монреаля” изменяется. Будут отменены несколько автобусных линий, так как автобусы заменяются на поезда “наземного метро”. Цена билета дорожает – проезд теперь (с 1 августа) будет стоить 4,50 вместо 3,75. Но хоть первые два дня, в честь открытия линии, можно будет проехаться с ветерком бесплатно.

Поезда REM полностью автоматизированы, водителя в них нет, но в первое время вагонах будут находиться служащие, которые готовы ответить на любые вопросы первых пассажиров. Служащих можно легко отличить по яркому цвету формы и головных уборов.

Среди многочисленных нововведний любопытная деталь – на панно на перронах пассажиры смогут увидеть индекс заполненности вагонов – зелёный цвет будет гореть, если мест много, жёлтый – если можно удобно стоять, без толкучки, и красный, если в вагоне полным-полно народу.

Плата за проезд не будет взиматься 29 и 30 июля, когда поезда уже начнут ходить, хотя официальная дата открытия линии – 31 июля.

Среди изменений есть и не самые приятные – судя по свидетельствам жителей Brossard, если стоянки автомашин у автобусных станций были бесплатны, то теперь на станциях REM Panama и Brossard бесплатных стояночных мест практически нет, и тем, кто едет на работу в Монреаль, привычно оставляя автомобиль на конечной станции автобуса, придётся раскошеливаться.

К осени следующего года REM соединит центр Монреаля и его западные районы с Южным и Северным берегами и с аэропортом PET (Dorval). Нет сомнения, что приход “наземного метро” станет самым главным событием в истории монреальского транспорта с 1967 года, когда была открыта первая линия метрополитена.