Подтверждена стабилизация цен и объемов перепродажи во 2 квартале 2023 года

Во 2-м квартале 2023 года количество сделок с недвижимостью в масштабах провинции достигло 23 550 единиц. Это на 13% меньше, чем в том же квартале 2022 года. В то же время цены при перепродаже также снизились, хотя и более скромно, что подтверждает тенденцию к стабилизации рынка недвижимости.

Во 2-м квартале 2023 года количество сделок с недвижимостью в масштабах провинции достигло 23 550 единиц. Это на 13% меньше, чем в том же квартале 2022 года. В то же время цены при перепродаже также снизились, хотя и более скромно, что подтверждает тенденцию к стабилизации рынка недвижимости.

«В конце прошлого года и в начале 2023 года масштабы повышения процентных ставок привели к ускоренному падению числа перепродаж. Во 2-м квартале 2023 года мы наблюдаем, что снижение количества сделок менее выражено», – констатирует Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

По его словам, пока еще слишком рано говорить о широком восстановлении рынка. Тем не менее, это снижение уровня перепродажи свидетельствует об относительной стабильности в ближайшие месяцы.

«Однако эта обратная связь со стороны покупателей ограничена несколькими факторами, которые будут продолжать характеризовать рынок”, – предупреждает Брант. Во-первых, существует хроническая нехватка недвижимости для продажи. Во-вторых, ценовое давление поддерживается все еще значительным скрытым спросом. Наконец, поддержание процентных ставок по ипотечным кредитам на их нынешнем, если не более высоком, уровне лишает все большую часть группы покупателей жилья, впервые приобретающих недвижимость, возможности претендовать на приобретение недвижимости”»

Основные моменты провинции

Показатели перепродажи оказались ниже среднего исторического показателя за 2-й квартал, что свидетельствует о скромном возвращении покупателей на рынок весной.

Несмотря на то, что количество действующих списков выросло на 36% за последний год, их уровень остается на рекордно низком уровне для всех категорий объектов недвижимости.

Рыночные условия всегда выгодны продавцам, хотя наблюдается тенденция к перебалансировке, особенно на рынках, где уровень цен вытесняет покупателей.

Тот же сценарий в Квебеке

Во 2-м квартале 2023 года в регионе Квебек было зарегистрировано 2440 сделок с недвижимостью. Это на 7% меньше, чем за тот же период в 2022 году. Тем не менее, это уровень перепродажи выше, чем в среднем за всю историю.

Что касается числа учащихся, действующих в столице, то мы отмечаем рост на 23% по сравнению с тем же кварталом в 2022 году. Это увеличение связано с односемейными домами и кондоминиумами, количество которых увеличилось на 38% и 12% соответственно. В plex, со своей стороны, было зарегистрировано снижение запасов на -9%. Срок, необходимый для завершения инвентаризации, немного увеличился и составляет 4,3 месяца (все категории вместе взятые).

Что касается средних цен, то наблюдается тенденция к стабилизации во всех категориях жилья по сравнению с ценами, действующими во 2 квартале 2022 года. Средняя цена для домов на одну семью составила 350 000 долларов, что немного на 1% больше. При средней цене в 391 500 долларов в категории малообеспеченных объектов недвижимости (plex) наблюдался рост на 3%. Кондоминиумы, с другой стороны, заключили сделку по средней цене 235 000 долларов, что является стабильным уровнем.

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Ольга Успенская

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