Канадские ученые выявили дерево, лучше всего защищающее от солнца

Клен платановидный эксперты из Канады назвали деревом, лучше всего защищающим от ультрафиолетовых лучей.

Клен платановидный эксперты из Канады назвали деревом, лучше всего защищающим от ультрафиолетовых лучей.

Отмечается, что такие деревья могли хорошо охлаждать улицы в городах во время жары. Во время исследования проанализировали 16 разных деревьев, которые чаще всего встречаются в Торонто во время двух летних сезонов.

И выяснили, что лучшими защитниками от солнца могут быть клен платановидный, каркас западный, дуб двухцветный и бук европейский. А меньше всего — красный клен и ёлочный гинкго.

Ученые отметили, что важнейшим показателем является форма кроны дерева.

Это листопадное дерево, достигающее в высоту от 12 до 25 метров. Кора молодых растений серо-коричневая, гладкая, постепенно она темнеет и становится практически черной и покрывается трещинками.

Листья очень красивые, супротивные, простые с крупнозубчатыми заостренными лопастями. По величине могут достигать 18 см. Обычно они темно-зеленого цвета, снизу немного светлее, в осенний период приобретают примечательную ярко-красную, оранжевую или желтую окраску.

Цветы Клена платановидного желтовато-зеленые, душистые, собраны в щиток из 15-30 штук, могут появляться как до, так и во время распускания листочков. Это двудомное растение, поэтому мужские и женские цветы появляются на разных деревьях. Плод – двойная крылатка с крылышками, способными разносить семена на большие расстояния. На одном дереве их может образовываться по несколько тысяч штук.

Размножается лекарственное растение при помощи семян, обычно размножается самостоятельно самосевом, для паркового строительства может использоваться корневая поросль. Первые три года активно растет, за год способен вырасти на метр, потом скорость роста снижается. Плодоношение начинается примерно в 17-летнем возрасте. В естественных условиях живет около 150 лет.