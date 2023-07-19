Австралия отказалась проводить игры Содружества в 2026 году

Нежелание проводить Игры Содружества в Австралии в 2026 году высказал премьер-министр штата Виктория – Дэниел Эндрюс.

Нежелание проводить Игры Содружества в Австралии в 2026 году высказал премьер-министр штата Виктория – Дэниел Эндрюс.

Эндрюс сказал, что отказаться от спортивного фестиваля было несложно, потому что его стоимость утроилась и составила 7 миллиардов австралийских долларов (3,6 миллиарда фунтов стерлингов), что является непосильными тратами.

Премьер-министр штата объявил об отмене мероприятия, сославшись на большие финансовые трудности штата, долг которого, по прогнозам, составит 135,4 миллиарда долларов в 2024 году и вырастет до 171,4 миллиарда долларов к 2026–2027 годам.

По словам Эндрюса, фактическая смета значительно превысила планы. «Стало ясно, что стоимость проведения этих игр составляет не 2,6 миллиарда долларов, которые были выделены, а как минимум 6 или 7 миллиардов долларов», — подчеркнул он.

Эндрюс — республиканец, который в 2016 году утверждал, что королева Елизавета II должна быть заменена на выборного президента, сказал: «В прошлом году, когда власти Игр Содружества обратились к нам и потребовали, чтобы кто-то вмешался, чтобы провести Игры Содружества 2026 года, как состояние мы были рады помочь, но, конечно, не любой ценой».

За свою 93-летнюю историю мероприятие почти всегда проводилось в Великобритании, Австралии / Новой Зеландии и Канаде, по одному разу игры прошли на Ямайка, в Индии и Малайзии. В 2022 году они проводились в Бирмингеме, и ряд экспертов тогда высказали опасения, что традиция игр может прекратиться, потому что интерес к ним падает.

Эндрюс сказал, что они провели «сердечные переговоры» с властями Содружества в Лондоне и продолжат переговоры с ними. Деньги, ранее предусмотренные на организацию игр, будут потрачены на улучшение спортивных комплексов в штате.

Игры Содружества 2026 года должны были пройти в австралийском штате Виктория в пяти городах, как Джилонг, Бендиго, Балларат, Гиппсленд и Шеппартон. Ранее Австралия провела игры на Золотом побережье в 2018 году и в Мельбурне в 2006 году.