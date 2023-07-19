Солнце и Луна спасли Землю от 60-часовых суток

Учёные Университета Торонто провели расчёты и пришли к выводу, что продолжительность суток на Земле до настоящего момента могла бы составлять 60 часов, если бы не влияние приливных сил Луны и Солнца.

Учёные Университета Торонто провели расчёты и пришли к выводу, что продолжительность суток на Земле до настоящего момента могла бы составлять 60 часов, если бы не влияние приливных сил Луны и Солнца.

Время, когда луна возникла около 4,5 миллиардов лет назад, характеризовалось сокращенной продолжительностью суток на Земле — менее 10 часов. Однако гравитационное воздействие луны влияет на темп вращения планеты, приводя к постепенному замедлению.

В результате, сутки становились все длиннее. Этот процесс продолжается и в настоящее время. С каждым столетием сутки увеличиваются примерно на 1,7 миллисекунды.

Не только луна, но и солнце влияют на вращение планеты. Правда светило, в отличии от спутника, ускоряет движение. Воздействие Луны на вращение Земли примерно в 10 раз сильнее, чем воздействие Солнца. Поэтому спутник перетягивает вращение планеты на себя и продолжает заменять его.

Исследователи заметили равновесие между этими двумя силами около 2,2 миллиардов лет назад. В результате, продолжительность суток тогда перестала расти и на 1,6 миллиарда лет остановилась на уровне 19,5 часов. Без этой стабилизации сутки на Земле сейчас были бы 60-часовыми.