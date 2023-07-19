Канада выделит миллионы на жилищные субсидии беженцам

Правительство Канады взялось за финансирование размещения беженцев после того, как десятки заявителей на получение убежища неделями ночевали на улицах в центре Торонто.

Правительство Канады взялось за финансирование размещения беженцев после того, как десятки заявителей на получение убежища неделями ночевали на улицах в центре Торонто.

После долгих препирательств между Оттавой и городскими властями Торонто по поводу того, кто должен оплачивать счета, правительство во вторник, 18 июля, объявило о выделении дополнительных 97 млн долларов для размещения беженцев, многие из которых разбили лагерь возле центра обслуживания бездомных в Торонто.

Новое финансирование является частью единовременного вливания 212 млн долларов в Программу временной жилищной помощи на основе совместного несения провинциями и муниципалитетами расходов на временное жилье для просителей убежища. Это в дополнение к 700 млн долларов, уже выделенным в рамках программы, включая более 215 млн долларов для Торонто.

«Сегодняшнее объявление правительства об увеличении временной жилищной поддержки — хорошее начало. Но это не решает проблем с нехваткой жилья, с которыми сталкиваются муниципалитеты по всему Онтарио, и не решает текущего кризиса с беженцами в общинах по всему региону и за его пределами», — говорится в заявлении мэров крупных городов Онтарио.

По данным городских властей, в настоящее время беженцы используют треть из 9 000 приютов Торонто.

Цели Канады по иммиграции для ускорения восстановления экономики после COVID — 465 000 новых постоянных жителей в этом году, 485 000 в 2024 году и 500 000 в 2025 году — были встречены неоднозначными отзывами. Некоторые опасаются резкого роста количества иммигрантов.