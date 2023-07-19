Канада снимает ограничение на продолжительность учебных программ для обладателей разрешений на работу

По сообщению канадского ресурса IANS, теперь обладатели разрешений на работу в Канаде могут учиться полный или неполный рабочий день до истечения срока действия их разрешения на работу без необходимости получения какого-либо разрешения на учебу.

По сообщению канадского ресурса IANS, теперь обладатели разрешений на работу в Канаде могут учиться полный или неполный рабочий день до истечения срока действия их разрешения на работу без необходимости получения какого-либо разрешения на учебу.

«Временные иностранные работники невероятно важны для канадской экономики, и у многих есть устремления, которые выходят далеко за рамки работы, которая изначально привела их в Канаду.

С введением этой политики мы надеемся дать иностранным гражданам возможность совершенствовать свои навыки для достижения своих карьерных целей и осуществления своей мечты, обеспечивая при этом будущий потенциальный источник талантов для нашего рынка труда.

Устраняя барьеры на пути развития навыков, мы открываем двери для большего числа врачей и медсестер, прошедших обучение за рубежом, которые помогают поддерживать нашу систему здравоохранения. Мы также предоставляем рабочим-строителям возможность стать торговцами, укрепить наши общины и построить новые дома. Эта иммиграционная мера поможет работодателям, работникам и нашей экономике, решая проблему острой нехватки рабочей силы», — сказал по этому поводу министр иммиграции Шон Фрейзер.

На иммиграцию приходится почти весь прирост рабочей силы Канады. Также примерно 75% прироста населения Канады происходит за счет иммигрантов. К 2036 году иммигранты будут составлять до 30% населения Канады по сравнению с 20,7% в 2011 году.