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Новости Канада снимает ограничение на продолжительность учебных программ для обладателей разрешений на работу

Канада снимает ограничение на продолжительность учебных программ для обладателей разрешений на работу

Виктория Христова Июл 19, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада снимает ограничение на продолжительность учебных программ для обладателей разрешений на работу отключены 65 Просмотров

По сообщению канадского ресурса IANS, теперь обладатели разрешений на работу в Канаде могут учиться полный или неполный рабочий день до истечения срока действия их разрешения на работу без необходимости получения какого-либо разрешения на учебу.

По сообщению канадского ресурса IANS, теперь обладатели разрешений на работу в Канаде могут учиться полный или неполный рабочий день до истечения срока действия их разрешения на работу без необходимости получения какого-либо разрешения на учебу.

«Временные иностранные работники невероятно важны для канадской экономики, и у многих есть устремления, которые выходят далеко за рамки работы, которая изначально привела их в Канаду.

С введением этой политики мы надеемся дать иностранным гражданам возможность совершенствовать свои навыки для достижения своих карьерных целей и осуществления своей мечты, обеспечивая при этом будущий потенциальный источник талантов для нашего рынка труда.

Устраняя барьеры на пути развития навыков, мы открываем двери для большего числа врачей и медсестер, прошедших обучение за рубежом, которые помогают поддерживать нашу систему здравоохранения. Мы также предоставляем рабочим-строителям возможность стать торговцами, укрепить наши общины и построить новые дома. Эта иммиграционная мера поможет работодателям, работникам и нашей экономике, решая проблему острой нехватки рабочей силы», — сказал по этому поводу министр иммиграции Шон Фрейзер.

На иммиграцию приходится почти весь прирост рабочей силы Канады. Также примерно 75% прироста населения Канады происходит за счет иммигрантов. К 2036 году иммигранты будут составлять до 30% населения Канады по сравнению с 20,7% в 2011 году.

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