Канадский Hummer H1 получил силовую установку от Tesla

Базирующаяся в Канаде компания North American Electric Vehicles превратила оригинальный Hummer H1 1991 года выпуска в электромобиль и назвала его H1EV. Известно, что H1EV оснащен электродвигателем Tesla мощностью 600 л.с.

Базирующаяся в Канаде компания North American Electric Vehicles превратила оригинальный Hummer H1 1991 года выпуска в электромобиль и назвала его H1EV. Известно, что H1EV оснащен электродвигателем Tesla мощностью 600 л.с.

Интересно, что в машине установлен тяговый аккумулятор неизвестной емкости, обеспечивающий запас хода тяжелому внедорожнику в 245 км. К сожалению, компания-производитель ничего не сообщает о динамических характеристиках электрического Humvee.

В салоне электромобиля установлены черные виниловые ковшевидные сиденья Corbeau Moab, GPS-спидометр и несколько цифровых дисплеев, а в колесных арках разместились 20-дюймовые диски с 37-дюймовыми вездеходными шинами. От классического Humvee электрическая модель также отличается диодной оптикой.

Известно, что H1EV по этой спецификации обойдется покупателям в 98 900 долларов. В качестве опции компания также предлагает потратить 20 тысяч долларов на дополнительные модули аккумуляторов Tesla, чтобы увеличить запас хода до 485 км.