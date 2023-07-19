Рынок недвижимости в большом Монреале остается напряженным

Цена дома в районе Большого Монреаля снизилась на 2,4% во втором квартале до 571 800 долларов, но повышение ключевой ставки Банком Канады не остановило перегрев рынка недвижимости.

Цена дома в районе Большого Монреаля снизилась на 2,4% во втором квартале до 571 800 долларов, но повышение ключевой ставки Банком Канады не остановило перегрев рынка недвижимости.

Несмотря на это снижение, совокупные цены на недвижимость в том же регионе выросли на 3,7% за первые два квартала этого года на глобальном рынке недвижимости, который находится на подъеме.

В предыдущем квартале средняя цена дома на одну семью снизилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 644 100 долларов, в то время как средняя цена кондоминиума достигла 461 700 долларов, что на 2% больше.

Повышение ключевой ставки Банка Канады наверняка сдержит пыл некоторых потенциальных покупателей, которым все равно придется проявить терпение, заявил Доминик Сен-Пьер, вице-президент и генеральный директор Royal LePage по региону Квебек.

«Это объявление должно временно ослабить пыл массы потенциальных покупателей, в то время как мы наблюдаем новый стремительный рост цен на недвижимость после короткого периода коррекции»,-проанализировал Сен-Пьер.

Кроме того, Royal LePage ожидает увеличения на 8% (на 8,5% по всей Канаде) в четвертом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 587 844 долларов.

«Нынешний рынок застрял в порочном круге, аналогичном тому, который наблюдался во время пандемии, которая усугубляет нехватку товаров на рынке»,-заметил Сен-Пьер, подчеркнув дисбаланс между спросом и предложением на рынке.

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