В Квебеке произошло землетрясение магнитудой 4,1

[Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в провинции Квебек на глубине 18 км./box]

Эпицентр находился в 75 км к северо-западу от Маниваки, примерно в 130 км к северу от Оттавы.

Подземные толчки почувствовали жители Оттавы и Монреаля, но информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Некоторые жители сообщали о падении снега с крыш домов из-за вибрации.

Эти данные были предоставлены государственной службой Канады по наблюдению за землетрясениями.

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