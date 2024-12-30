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Новости В Квебеке произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Квебеке произошло землетрясение магнитудой 4,1

Степан Артемьевский Дек 30, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В Квебеке произошло землетрясение магнитудой 4,1 отключены 1 Просмотров

[Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в провинции Квебек на глубине 18 км./box]

 

Эпицентр находился в 75 км к северо-западу от Маниваки, примерно в 130 км к северу от Оттавы.

Подземные толчки почувствовали жители Оттавы и Монреаля, но информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Некоторые жители сообщали о падении снега с крыш домов из-за вибрации.

Эти данные были предоставлены государственной службой Канады по наблюдению за землетрясениями.

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