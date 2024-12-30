История советсткой новогодней игрушки

История ёлочных игрушек в Советском Союзе действительно полна изменений и отражает социальные, культурные и политические трансформации, происходившие в стране.

В начале 20 века, когда празднование Нового года и Рождества считалось буржуазным пережитком, ёлка была под запретом и даже усиливалась борьба с её использованием как новогодней декорации. Однако, несмотря на ограничения, народ продолжал тайно отмечать праздник, что заставило власти пересмотреть свою позицию.

К 1930-м годам произошел поворот: ёлки стали разрешены, но с направлением на атеистическое и патриотическое переосмысление праздника. Таким образом, традиционные религиозные символы были заменены на советскую символику. Возникновение монтажных игрушек, разнообразных в форме и конструкции, свидетельствует о том, как менялся стиль жизни и вкусы граждан.

Во время парада на Тушинском аэродроме, где участвовали дирижабли, игрушки стали ещё более разнообразными: появились модели воздушных судов и парашютов, что отражало увлечение авиацией в те годы. Доступ к ёлочным игрушкам из стекла был ограничен, и создание таких изделий было сложным и дорогим, поэтому большую часть ёлочных украшений всё еще производили из более дешевых и доступных материалов.

Советская комедия «Цирк» и другие культурные явления в какой-то степени смягчили образ традиционных персонажей. В 1949 году, в честь 150-летия Пушкина, на ёлках появились игрушки, вдохновленные его произведениями, а новые крепления для шариков сделали их более практичными для использования.

Таким образом, ёлочные игрушки стали символом не только новогоднего праздника, но и отражением изменяющегося общества, его ценностей и идеалов, становясь всё более художественными и разнообразными в своей эстетике.

Артель «Культигрушка» выделялась своими изысканными и сложными по форме игрушками. С улучшением советско-китайских отношений в 1952 году появились новогодние украшения, вдохновленные китайской тематикой, такие как экзотические фонарики. Эпоха 1960-х и 1970-х годов стала золотым временем для ёлочных игрушек. На фоне космической гонки, связанной с полетом Гагарина, появились новые дизайны, такие как ракеты, ставшие популярными и даже заменившие звезду на верхушке ёлки.

Мастера экспериментов с дизайном черпали вдохновение из опыта европейских фабрик, применяя новые покрытия и создавая матовые шарики, а разнообразие форм предметов, изображаемых в игрушках — от фруктов до овощей — отражало растущее богатство идей. В этот же период возникла мода на маленькие ёлочки и миниатюрные игрушки, что стало ответом на современные городские условия.

После распада Советского Союза производство ёлочных игрушек практически остановилось, и люди пользовались старыми или импортными украшениями. Однако с начала 2010-х годов начался новый интерес к советским игрушкам, который были подхвачен как коллекционерами, так и дизайнерами. Они символизируют не только ностальгию и красоту, но и связывают современные поколения с историей семьи и страны. Этот тренд на возрождение советской эстетики подчеркивает идею этичного потребления и важности вещей с историческим контекстом.

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