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Новости Гуляем по Монреалю: Скульптура Di-Octo II
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Гуляем по Монреалю: Скульптура Di-Octo II

Виктория Христова Сен 6, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Гуляем по Монреалю: Скульптура Di-Octo II отключены 1 Просмотров

Кинетическая скульптура Di-Octo II, созданная американским художником Энтони Хоу, действительно привлекает внимание своей уникальностью и красотой.

Это действительно впечатляющее произведение искусства!

Она была установлена в честь 375-летия Монреаля и 150-летия Канады в 2017 году и подарена Университету Конкордия Джонатаном и Сьюзан Венер.

Скульптура, напоминающая цветок одуванчика, бесшумно вращается при малейшем ветре, создавая завораживающий эффект.

Энтони Хоу известен своими кинетическими скульптурами, которые сочетают компьютерный дизайн и традиционные методы металлообработки.

Одним из его самых известных произведений является кинетический котёл, созданный для церемонии закрытия Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Если у вас будет возможность, обязательно посмотрите на эту скульптуру вживую.

Она находится у здания Генри Ф. Холла на пересечении улицы Маккей и бульвара де Мезоннёв в центре Монреаля.

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