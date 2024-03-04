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Новости Плавильный завод в Квебеке: жители опасаются за свое здоровье
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Плавильный завод в Квебеке: жители опасаются за свое здоровье

Степан Артемьевский Мар 4, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 57 Просмотров

Жители  городка на севере Квебека говорят, что они больше не хотят получать финансовые выгоды от тяжелой промышленности, если это означает, что цена, которую им приходится платить, – это их здоровье.

 

В течение многих лет медеплавильный завод в Руин-Норанде, в 600 километрах к северо-западу от Монреаля, выбрасывал в воздух коктейль из тяжелых металлов. Жители задаются вопросом, выбрасываются ли кадмий, свинец, ртуть и мышьяк в опасных количествах и отравляют ли они тех, кто находится рядом с заводом Horne Smelter, принадлежащим международному конгломерату Glencore. Дымовые трубы единственного в Канаде медеплавильного завода в Руин-Норанде уже почти столетие откачивают загрязняющие вещества. Руин-Норанда известен как необычный город с оживленной художественной культурой и фестивалями. А значит, много людей, а значит, угроза здоровью велика.

Согласно исследованию, проведенному Институтом общественного здравоохранения Квебека в 2022 году, люди, живущие ближе всего к данному заводу, имеют более высокие показатели заболеваемости раком, меньшую продолжительность жизни и более высокую долю рождений с недостаточным весом, чем среднестатистический житель Квебека. Но Мари-Элиза Вигер, менеджер по охране окружающей среды Glencore, говорит, что плавильный завод не является источником опасного уровня загрязнения. “Уровни находятся в пределах нормы”, – сказал Вигер. Она говорит, что переехала из Монреаля в Руин Норанда почти 15 лет назад. “Это безопасная среда. Поэтому я чувствую себя очень комфортно,  здесь растут мои дети”.

В 2011 году Квебек установил стандарт безопасности, ограничивающий выбросы мышьяка с заводов на уровне 3 нанограммов на кубический метр — самый строгий предел в мире. Glencore превосходит этот предел, выбрасывая по меньшей мере в 15 раз больше. Безопасно ли? Жители давно опасались, что проживание рядом с плавильным заводом подвергает их воздействию вредных химических веществ, таких как мышьяк. Мирей Винселетт – одна из них. Она задается вопросом, виновато ли загрязнение плавильного завода в ее астме.

Министерство здравоохранения Квебека проверило ногти детей, живущих рядом с заводом, в 2019 году. У сына Винселетт, которому тогда было два с половиной года, в ногтях было в четыре раза больше мышьяка, чем у детей, которые жили в соседнем сообществе. Ногти ее дочери показали, что в них было в 13 раз больше мышьяка, чем у детей ее возраста из соседних городов. “Это был шок”, – сказала Винселетт. “Я чувствую себя виноватой в том, что растила своих детей здесь. Но после этого я разозлилась на правительство. Я думала, что они защищают нас, и я была очень зла, что они этого не сделали”. В целом, уровень заболеваемости у детей, выросших рядом с металлургическим заводом Хорн, был в четыре раза выше, чем у детей, живущих в соседнем городе.

Металлургический завод Rouyn Noranda является экономическим центром, ежегодно приносящим в казну Квебека 500 миллионов долларов. Хотя запасы металла иссякли, а шахта закрылась, завод продолжал работать. Glencore купила компанию в 2013 году. Сегодня 15 процентов продукции завода Horne Smelter производится путем рафинирования меди из электронных отходов, таких как старые мобильные телефоны. По мнению экспертов, в процессе переработки образуются опасные побочные продукты.

В 2022 году исследование уровня мышьяка в организме детей, живущих недалеко от плавильного завода, включало еще более взрывоопасную информацию, о которой жителям никогда не сообщали, пока она не просочилась в СМИ. Доктор Орасио Арруда, тогдашний директор общественного здравоохранения Квебека, удалил часть исследования, прежде чем публично обнародовать результаты. В нем подробно излагалась гипотеза о том, что за 70-летний период из-за выбросов может быть значительно больше случаев рака легких. В то время он сказал, что этот раздел был удален, потому что он должен быть включен в отдельное, более всеобъемлющее исследование на более поздний срок. Это исследование было проведено два с половиной года спустя.

Винселетт, которая всю свою жизнь прожила в Руан-Норанде, решила создать Aret. Цель группы – подтолкнуть правительство Квебека и металлургический завод к поиску способов сокращения выбросов, а не к закрытию завода. “Я не могу оставить детей в школе подвергаться такому воздействию”, – сказала она. “Я должна была что-то сделать”. Тем временем десятки жителей проводят кампанию по очистке воздуха вокруг медеплавильного завода.

В иске утверждается, что компания знала о вредных выбросах мышьяка и недостаточно быстро поделилась этой информацией с жителями. Поскольку негативная реакция на выбросы мышьяка достигла своего пика в 2022 году, Glencore пообещала снизить уровни до 15 нанограммов к 2027 году с крупными инвестициями в размере 500 миллионов долларов. Винсент Плант, генеральный директор компании, говорит, что плавильный завод является источником гордости для сообщества. Он также отмечает, что на заводе работает около 650 человек, в основном жители города. “Плавильный завод в Хорне является частью ДНК города. Все началось здесь с плавильного завода”, – сказал Плант.

Плант говорит, что к исследованиям общественного здравоохранения Квебека, которые показали высокий уровень мышьяка в ногтях, следует отнестись со всей серьезностью. Он отмечает, что более ранние исследования показали, что уровни приемлемы, и теперь требуется более тщательное тестирование. “На сегодняшний день нет научных или каких-либо других данных, которые могли бы соотнести воздействие на здоровье людей”, – сказал он. “И мы уверены, что на данный момент их нет. Но именно поэтому мы снова выступаем за то, что нам необходимо продолжать кампании по биомониторингу”.

 

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