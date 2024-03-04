Около 62 тысяч авто компании GM попали под отзыв из-за «фантомного торможения»

Производитель автомобилей General Motors вынужден провести отзыв около 62 тысяч автомобилей на территории Северной Америки, в том числе и в Канаде, из-за проблем с системой автоматического экстренного торможения (AEB).

Некоторые среднеразмерные пикапы компании столкнулись с дефектом в работе модуля передней камеры, который ошибочно активировал систему AEB, думая, что перед автомобилем находятся препятствия, в результате чего возникало «фантомное торможение».

В ходе тщательного расследования General Motors было установлено, что модели Chevrolet Colorado и GMC Canyon 2023 года выпуска также оборудованы проблемным модулем. Для предотвращения возможных ДТП, связанных с внезапным торможением без видимых препятствий, было решено провести отзыв данных транспортных средств.

На момент объявления о отзыве в США зарегистрировано 234 жалобы, связанные с данной проблемой, в результате чего произошло четыре аварии, из которых три вызвали легкие травмы. В ответ на это General Motors принял меры по отзыву и ремонту затронутых автомобилей.

Один из этапов решения проблемы – обновление программного обеспечения для исправления калибровки передней камеры. Компания предоставит это обновление бесплатно всем владельцам отзываемых моделей через официальных дилеров, чтобы обеспечить безопасность водителей и пассажиров.

О количестве жалоб, ремонтов и аварий данного транспортного средства статистических данных нет. Владельцы данного авто – будьте осторожны и внимательны!