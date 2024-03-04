Трюдо отменил «опасную» встречу с Мелони

Премьер-министр Канады, Джастин Трюдо, и его коллега из Италии, Джорджа Мелони, вынуждены были отменить запланированное мероприятие в Торонто из-за группы протестующих, выступающих в поддержку Палестины.

По информации телеканала CBC News, два лидера стран планировали посетить Художественную галерею Онтарио, однако стены здания оказались окружены митингующими, обвиняющими Трюдо в поддержке “геноцида” в Газе.

Сообщается, что около 200-300 человек собрались вечером 2 марта возле Художественной галереи Онтарио в Торонто, чтобы выразить свою позицию. Протестующие стояли у различных входов в здание и не позволяли никому пройти внутрь. Они скандировали лозунги, обвиняя Трюдо в финансировании “геноцида” в секторе Газа.

Когда Министр международного развития Канады, Ахмед Хуссейн, попытался войти через главный вход, протестующие перегородили ему путь. Затем участники акции преследовали чиновника на протяжении двух кварталов, в то время как он, сопровождаемый полицейскими, пытался уйти от толпы в безопасное место.

По данным агентства Reuters, в то же время в галерее проходили два акта протеста. Помимо выступления в поддержку Палестины, здесь собрались также люди, выступающие против действий правительства Трюдо.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли договорённости о продолжительности предполагаемого перемирия в Газе и схеме обмена заложниками на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. По информации источника, для завершения сделки сторонам также необходимо договориться о выводе израильских войск из северной части палестинского анклава и возвращении жителей в эти районы.