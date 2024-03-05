Воскресенье, 10 марта в 15:30, станет днем, когда знания снова встретятся лицом к лицу на Квизмашина Классика!
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- Дата: 10 марта
- Время: 15:30
Место проведения: Дом Культуры Fun Party 3140 Ch. de Chambly, Longueuil, QC J4L 1N5 Longueuil, QC, Canada, Quebec J4L 1N5
Билеты: всего 30 долларов!
Не упустите шанс показать свои знания и побороться за звание победителя!
Приглашайте друзей и готовьтесь к невероятной атмосфере интеллектуального соревнования!
Об игре:
- 7 туров по 7 вопросов
- Отвечаем на вопросы обо всем на свете
- Команда от 2 до 10 человек
- В среднем игра длится 2 часа
Что делать нельзя?
- Гуглить! (это нечестно и неинтересно!)
А что можно и нужно?
- Получать удовольствие!
Подробности здесь
Все еще сомневаешься? Не пугайся, энциклопедические знания тебе не нужны – только смекалка и дружная команда!
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