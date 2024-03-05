Воскресенье, 10 марта в 15:30, станет днем, когда знания снова встретятся лицом к лицу на Квизмашина Классика!

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Дата: 10 марта

Время: 15:30

Место проведения: Дом Культуры Fun Party 3140 Ch. de Chambly, Longueuil, QC J4L 1N5 Longueuil, QC, Canada, Quebec J4L 1N5

Билеты: всего 30 долларов!

Не упустите шанс показать свои знания и побороться за звание победителя!

Приглашайте друзей и готовьтесь к невероятной атмосфере интеллектуального соревнования!

Об игре:

7 туров по 7 вопросов

Отвечаем на вопросы обо всем на свете

Команда от 2 до 10 человек

В среднем игра длится 2 часа

Что делать нельзя?

Гуглить! (это нечестно и неинтересно!)

А что можно и нужно?

Получать удовольствие!

Подробности здесь

Все еще сомневаешься? Не пугайся, энциклопедические знания тебе не нужны – только смекалка и дружная команда!