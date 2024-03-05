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Новости Оттава профинансирует 56 проектов по защите природоохранных видов, находящихся под угрозой исчезновения
A colorful barn swallow sits atop his perch near hot springs at the Hart Mountain National Antelope Refuge in southeastern Oregon July 23, 2003.(Don Ryan / The Canadian Press/AP)

Оттава профинансирует 56 проектов по защите природоохранных видов, находящихся под угрозой исчезновения

Виктория Христова Мар 5, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Оттава профинансирует 56 проектов по защите природоохранных видов, находящихся под угрозой исчезновения отключены 50 Просмотров

Стивен Гильбо, министр окружающей среды и изменения климата, был в Монреале в понедельник утром, чтобы объявить о финансировании 56 природоохранных проектов по всей стране.

 

Программа управления средой обитания для видов, находящихся в опасности, обеспечивает финансирование проектов, представленных сообществами, отдельными лицами и неправительственными организациями для защиты видов, находящихся в опасности, в их регионе.

Гильбо объявил о выделении 7,5 миллионов долларов на финансирование 56 проектов, в том числе 12 в Квебеке, на которые будет выделено почти 1,5 миллиона долларов.

Среди них Центр интерпретации экологической среды О-Ришелье, который работает над сохранением среды обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как каминный стриж,  выпь и раскидистая астра в регионе Монтереджи.

Кроме того, Общество естественной истории долины Святого Лаврентия получит финансирование для добавления мер по смягчению последствий к существующим дорожным сооружениям, таким как ограждения, переходы для диких животных и модификации обочин, с целью снижения смертности на дорогах.

Nature Quebec также получит финансирование для защиты определенных видов, находящихся под угрозой в южном Квебеке.

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