Оттава профинансирует 56 проектов по защите природоохранных видов, находящихся под угрозой исчезновения













Стивен Гильбо, министр окружающей среды и изменения климата, был в Монреале в понедельник утром, чтобы объявить о финансировании 56 природоохранных проектов по всей стране. Программа управления средой обитания для видов, находящихся в опасности, обеспечивает финансирование проектов, представленных сообществами, отдельными лицами и неправительственными организациями для защиты видов, находящихся в опасности, в их регионе. Гильбо объявил о выделении 7,5 миллионов долларов на финансирование 56 проектов, в том числе 12 в Квебеке, на которые будет выделено почти 1,5 миллиона долларов. Среди них Центр интерпретации экологической среды О-Ришелье, который работает над сохранением среды обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как каминный стриж, выпь и раскидистая астра в регионе Монтереджи. Кроме того, Общество естественной истории долины Святого Лаврентия получит финансирование для добавления мер по смягчению последствий к существующим дорожным сооружениям, таким как ограждения, переходы для диких животных и модификации обочин, с целью снижения смертности на дорогах. Nature Quebec также получит финансирование для защиты определенных видов, находящихся под угрозой в южном Квебеке. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

