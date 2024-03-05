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Новости Офтальмолог предупредил о приближающейся «эпидемии близорукости» среди молодежи и детей
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Тёмные круги под глазами.

Офтальмолог предупредил о приближающейся «эпидемии близорукости» среди молодежи и детей

Виктория Христова Мар 5, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Офтальмолог предупредил о приближающейся «эпидемии близорукости» среди молодежи и детей отключены 40 Просмотров

Йоргенсен отмечает, что в последние три десятилетия частотность близорукости у подростков и молодежи увеличилась на 46%.

Согласно мнению британского хирурга-офтальмолога Йорна Йоргенсена, в настоящее время наблюдается стремительное увеличение количества людей с близорукостью, особенно среди тех, кто родился в период с 1997 по 2012 годы. Виной этому является чрезмерное увлечение гаджетами, о чем сообщает издание Daily Mail.

Йоргенсен отмечает, что в последние три десятилетия частотность близорукости у подростков и молодежи увеличилась на 46%. Врач считает, что данный тревожный показатель связан с тем, что из-за сильного привязанности к гаджетам, дети и подростки проводят меньше времени находясь на улице. Подобная тенденция также наблюдается среди детей и подростков в развитых странах.

Оказывает влияние на развитие близорукости яркий дневной свет, под воздействием которого сетчатка глаз вырабатывает допамин, который тормозит рост фибробластов и избыточный рост глазного яблока, предотвращая возникновение близорукости.

Также причиной приближающейся “эпидемии близорукости” является увеличение времени, проводимого с близким расстоянием к лицу с телефонами и планшетами. Приближение глаз к экрану приводит к редкому морганию, что может вызвать синдром “сухого глаза” и расплывчатость зрения.

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