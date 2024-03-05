Родители из Квебека хотят, чтобы загадочная смерть сына в Пунта-Кане была полностью расследована

Супружеская пара из Квебека пытается получить ответы после загадочной смерти их 24-летнего сына два месяца назад в Доминиканской Республике.

Уильям Гэро разбился насмерть на курорте в Пунта-Кане, и родители мальчика говорят, что местные власти не сотрудничают.

Молодой человек, его девушка и некоторые из ее родственников отдыхали на роскошном курорте Bahia Principe Grand Ambar, работающем по системе “все включено”, в Пунта-Кане. 15 января родителям молодого человека в панике позвонила его девушка. “Мы получили звонок, который ни один родитель никогда не хотел бы получать в два часа ночи”, – сказала мать Уильяма Сильви Маркотт.

Супругам сообщили, что их сын упал с балкона третьего этажа и получил серьезные травмы. Его мать вылетела ближайшим рейсом в Санто-Доминго, но было слишком поздно. “Я хотела увидеть его”, – сказала она. “Я хотела прикоснуться к нему, увидеть его и, возможно, поговорить с ним”. Затем убитые горем родители обнаружили, что поведение их сына было странным до того, как он упал, и что он был в каком-то странном состоянии.

“Он был – не он, у него были галлюцинации, поэтому он позвал на помощь, и не получив ее, упал”, – сказала Маркотт. Охрана отеля подобрала его и отнесла в номер, вместо того чтобы вызвать скорую помощь или врача. Родители Уильяма подозревают, что его накачали наркотиками и что, возможно, он был не единственным, с кем поступили так же. Они говорят, что у младшего брата его подруги были те же симптомы.

“Младший брат зашел в комнату своих родителей и вел себя так, словно это было чужое помещение и незнакомые ему люди”, – сказала Маркотт. Судмедэксперт действительно потребовал вскрытия и токсикологического заключения, но родители не могут получить доступ к результатам. Полиция так и не допросила другую предполагаемую жертву или кого-либо еще в ту ночь.

Канадское правительство выпустило предупреждение для туристов, направляющихся в Доминиканскую Республику, в котором, в частности, говорится, что туристам следует с осторожностью принимать закуски, напитки, жевательную резинку или сигареты от незнакомцев. Семейный юрист говорит, что туристические агентства и авиакомпании также должны играть определенную роль в предупреждении путешественников.

“Я не думаю, что существует достаточно информации, чтобы люди могли четко понять факторы риска”, – сказал Лорд. Семья молодого человека сказала, что слышала о других людях, которые также были в состоянии алкогольного опьянения против своей воли на популярных курортах, поэтому они обещают продолжать настаивать на проведении полного расследования.