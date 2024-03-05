Пожар причинил значительный ущерб бизнесу в Пьерфонд-Роксборо

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование после того, как в помещении частного бизнеса в районе Пьерфон-Роксборо начался пожар.

Сообщение о пожаре на бульваре Пьерфон недалеко от улицы Хамель поступило в службу 911 в 12:20.

Пожарные быстро потушили пламя, но значительный ущерб уже был нанесен.

“Витрина магазина была разбита, и внутри начался пожар”, – сказала Кэролайн Шеврефис, представитель полиции Монреаля. “На месте происшествия не было обнаружено никакого зажигательного устройства”.

Однако она отмечает, что внутри были обнаружены следы катализатора.

Сообщений о травмах не поступало, и никаких арестов произведено не было.

Ожидается, что следователи из отдела по расследованию поджогов полиции Монреаля посетят место происшествия позже в понедельник.