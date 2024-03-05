7 жарких фильмов – для холодных зимних вечеров!

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Счастливые влюбленные Ольга и Игорь заканчивают школу и мечтают о скорой свадьбе. Но судьба распоряжается иначе. Поступить в институт удается лишь Ольге, а Игорь уходит служить в армию. В разлуке их любовь лишь крепнет, и, кажется, эта временная трудность не помешает их счастью. Но долгожданная встреча происходит совсем не так, как грезилось влюбленным.
Скромная девушка Вера работает медсестрой. У нее есть преданный друг детства Артем. Молодой человек давно и безответно влюблен в нее, но никак не может набраться смелости признаться в своих чувствах. А тем временем Вера влюбляется в одного из своих пациентов – перспективного инженера Данилу Игнатова. Однако, как только у них с Верой завязывается роман, Данилу переводят в Москву. В столице перед Данилой открываются большие перспективы в карьере и личной жизни. В него влюбляется дочь его начальника, богатого бизнесмена. Теперь от новой блестящей жизни инженера отделяет только беременная Вера.
Любе 35 лет, и 15 из них она прожила одиноко, одна поднимала сына Степана. В деревне Любу уважают и любят и часто приходят к ней за помощью советом – Люба работает секретарем сельсовета. Привычный жизненный уклад Любы нарушает возвращение ее давнего ухажера Виктора. Он пребывает в село в качестве нового участкового и тут же начинает ухлестывать за Любой. С этого момента личная жизнь матери-одиночки становится достоянием всей деревни. Масла в огонь добавляет неожиданное возвращение из-за границы Николая – человека, от которого Люба родила сына и которого любит всю жизнь.
Принимая решение на полчаса подменить сестру Катю, бухгалтера благотворительного фонда, Зоя не догадывается, что очень скоро ее жизни будет угрожать реальная опасность: грабители нацелились на деньги фонда. Девушку спасает незнакомец по имени Илья. Сам он серьезно ранен. А ведь пуля предназначалась не ему. Зоя хочет теперь только одного: чтобы молодой человек поправился, но получает сообщение, что его больше нет. Однако оказывается, что Илья жив и, конечно, ищет Зою.
Три женщины разного возраста Кира, Соня и Алла встречаются по воскресеньям в сквере. Алла и Соня гуляют с внуками, а Кира – с сыном. Алла, самая мудрая и опытная, дает “уроки соблазнения” мужчин своим знакомым. Следуя ее советам, Соня действительно меняет расстановку сил во взаимоотношениях с мужем и любовником. Вдруг выясняется, что любовник – не кто иной, как муж Аллы – Артем.
В танцевальном зале встречаются три разные женщины. Екатерина – в разводе и с помощью танцев хочет отвлечься, чтобы пережить предстоящий переезд в Англию дочери и внука, ставших смыслом ее жизни. Кассирша Марина мечтает выйти замуж и родить ребенка. А финансист Рита пришла в танцевальный зал по совету психолога, чтобы спасти свой брак. Женщины отправляются учиться танцевать “Ча-ча-ча” к лучезарному и неотразимому преподавателю Александру. Только мало кто знает, что и у Александра в жизни тоже не все так празднично, как кажется на первый взгляд.
Добрый и бесшабашный водитель такси Павел влюблен в красавицу Тамару, которая мечтает стать известной певицей. Случайно попав на психологические курсы, Павел знакомится с Таней – скромной, незаметной молодой женщиной. Павел обращает на нее внимание после того, как она, по заданию учителя, с глубоким чувством произносит монолог на тему “Если бы я тебя любила”…