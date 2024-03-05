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Квебек разрешит указывать гендерно нейтральность на удостоверениях личности

Степан Артемьевский Мар 5, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Квебек разрешит указывать гендерно нейтральность на удостоверениях личности отключены 25 Просмотров

Правительство Квебека заявляет, что теперь оно разрешит людям, которые не являются бинарными или которые не идентифицируют себя как женщины или мужчины, отмечать свой пол буквой “X” в своих официальных документах.

 

Это решение означает, что теперь люди смогут более точно указывать свой пол в своих водительских удостоверениях и карточках медицинского страхования. “Это было почти 10 лет работы”, – сказал генеральный директор ЛГБТ-совета Квебека Джеймс Галантино. “Мы, наконец, можем дышать. Так что это большое облегчение, но я буду взволнован и очень счастлив, как только увижу первый гендерный маркер “X”, напечатанный на чьем-то удостоверении личности, которого у нас еще нет”.

Общество автомобильного страхования Квебека (SARA) заявляет, что оно уже работает над внесением необходимых изменений в свою систему. “С клиентами, сделавшими запрос, вскоре свяжутся, чтобы проинформировать их о возможности наличия знака “X” на их водительских правах”, – подтвердил Джино Десрозье, координатор по связям со сми SAAQ.

Департамент медицинского страхования Квебека (RAMQ) добавляет, что приветствует решение министерства. “В ближайшие несколько дней мы свяжемся с теми, кто уже подал заявку на получение карты X-marker, чтобы сообщить им о следующих шагах в их подаче”, – заявила представитель RAMQ Кэролайн Дюпон. Изменение произошло через три месяца после того, как правительство заявило, что не рассматривает этот вариант.

В декабре прошлого года Министерство по делам семьи заявило, что хочет дождаться окончательного отчета консультативного комитета, которому поручено изучить вопросы гендерной идентичности, прежде чем принимать решение о гендерно-нейтральных маркерах. Однако министерство заявляет, что получило заблаговременный ответ от председателя комитета Дианы Лавалле по этому конкретному вопросу.

“Следуя выводам комитета, правительство решило продолжить использование маркера X на карточке медицинского страхования и водительских правах”, – сказала Кэтрин Пеллетье, пресс-секретарь министра по делам семьи Сюзанны Рой. Нейтральный в гендерном отношении маркер “X” ранее уже разрешался в свидетельствах о гражданском статусе, таких как свидетельства о рождении.

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