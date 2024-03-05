Квебек призывает к вакцинации против кори

Представители общественного здравоохранения Квебека призывают людей сделать себе и своим маленьким детям прививки от кори, очень заразного заболевания, которое возвращается на наши просторы.

Директор общественного здравоохранения Квебека Люк Буало, директор общественного здравоохранения Монреаля Милен Друэн и педиатр, микробиолог и специалист по инфекционным заболеваниям Кэролайн Куач-Тхань провели по этому поводу пресс-конференцию в Монреале в понедельник днем.

На данный момент в провинции выявлено около 10 случаев, в основном в Монреале, но Буало предупреждает, что это может быть только началом.

“Число случаев может увеличиться очень, очень быстро”, – сказал Буало.

Три из подтвержденных случаев за последние недели были связаны с поездками.

Со списком возможных случаев заражения можно ознакомиться на специальной странице общественного здравоохранения Квебека, посвященной вспышке кори.

Буало и Друэн просят всех родителей, чьи дети не привиты от этого заболевания, записаться на прием через портал Clic-Santé или по телефону 1-877-644-4545.

Согласно Квебекскому графику вакцинации, дети могут получать вакцину в возрасте 12 и 18 месяцев. Однако вакцину можно вводить бесплатно в любом возрасте.

Власти пока предупреждают, что некоторые люди могут серьезно заболеть корью, и что вакцинация остается безопасным и эффективным средством ее профилактики.

Первые симптомы кори: лихорадка , заложенность носа с насморком, кашель, конъюнктивит (покраснение, насморк в глазах), глаза чувствительны к свету, общее недомогание. Затем на лице и теле появляются высыпания.

Между контактом с вирусом кори и появлением симптомов может пройти от 10 до 14 дней (в исключительных случаях до 21 дня). Этот период известен как инкубационный. Человек становится заразным за четыре дня до появления сыпи и может оставаться заразным в течение четырех дней после этого. Корь длится от одной до двух недель.

Любой человек с симптомами должен быть изолирован, носить маску и связаться с медицинским работником по телефону перед посещением медицинского центра, чтобы предотвратить передачу инфекции.