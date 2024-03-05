RCMP изъяла 2 миллиона таблеток с метамфетамином в ходе рейда на подпольную лабораторию в Монреале

Власти изъяли более двух миллионов таблеток, предположительно содержащих метамфетамин, и ликвидировали подпольную лабораторию в Монреале.

В четверг утром RCMP провела обыск в офисе электротехнической компании в монреальском районе Сен-Лоран.

На видеозаписи вмешательства, опубликованной RCMP, видно, как несколько человек в защитных костюмах врываются в дверь здания с оружием в руках.

Полиция сообщила, что коммерческое помещение, вероятно, использовалось для производства синтетических наркотиков.

В понедельник RCMP опубликовала пресс-релиз о результатах рейда, в котором говорится, что “также были изъяты значительные количества химических веществ, используемых при производстве незаконных таблеток, два пресса для прессования таблеток и сложное оборудование для крупномасштабного производства”.

RCMP также сообщила, что пять человек были арестованы в ожидании дальнейшего разбирательства.

“Позже им могут быть предъявлены обвинения в соответствии с Законом о контролируемых наркотиках и субстанциях, включая производство и хранение контролируемых веществ с целью незаконного оборота”, – говорится в пресс-релизе.

Полиция просит всех, кто подозревает незаконную деятельность, связанную с наркотиками, в их сообществе, включая подпольные лаборатории, покупку наркотиков или сброс токсичных отходов, связаться с местной полицейской службой или органами по борьбе с преступностью (звонок бесплатный) по телефону 1-800-711-1800.