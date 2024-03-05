Трамп обвинил Байдена в использовании судей для нечестной победы в выборах

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего президента Джо Байдена в использовании судей для достижения нечестной победы на выборах.

Трамп выразил свое несогласие с решением Верховного суда запретить его участие в предварительных выборах в штатах Колорадо, Мэн и Иллинойс.

По его мнению, Байден не должен использовать судей и прокуроров в своих целях, чтобы нанести вред оппоненту и выиграть выборы. Трамп также похвалил решение суда оставить его в бюллетенях первичных выборов в Колорадо, назвав его “очень хорошо продуманным” и указывая на его значимость для объединения страны.

Он подчеркнул, что политиков не следует исключать из борьбы за должность только по желанию их оппонента, а решение о выборе должно принимать избирательное население.

Он предсказал, что об этом решении суда «будут говорить через 100 и 200 лет», поскольку это чрезвычайно важное решение.

Трамп также отметил, что его исключение из бюллетеней было неконституционным шагом, так как его не было признано виновным в провоцировании событий 6 января 2021 года.