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Новости Трамп обвинил Байдена в использовании судей для нечестной победы в выборах

Трамп обвинил Байдена в использовании судей для нечестной победы в выборах

Степан Артемьевский Мар 5, 2024 Новости, Новости Америки Оставить комментарий 36 Просмотров

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего президента Джо Байдена в использовании судей для достижения нечестной победы на выборах.

 

Трамп выразил свое несогласие с решением Верховного суда запретить его участие в предварительных выборах в штатах Колорадо, Мэн и Иллинойс.

По его мнению, Байден не должен использовать судей и прокуроров в своих целях, чтобы нанести вред оппоненту и выиграть выборы. Трамп также похвалил решение суда оставить его в бюллетенях первичных выборов в Колорадо, назвав его “очень хорошо продуманным” и указывая на его значимость для объединения страны.

Он подчеркнул, что политиков не следует исключать из борьбы за должность только по желанию их оппонента, а решение о выборе должно принимать избирательное население.

Он предсказал, что об этом решении суда «будут говорить через 100 и 200 лет», поскольку это чрезвычайно важное решение.

Трамп также отметил, что его исключение из бюллетеней было неконституционным шагом, так как его не было признано виновным в провоцировании событий 6 января 2021 года.

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