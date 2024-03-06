Недвижимость: опросы населения и тенденция развития рынка недвижимости

Опрос показал, что большое количество канадцев обеспокоены выплатами по ипотечным кредитам из-за повышения процентных ставок.

Опрос показал, что большое количество канадцев обеспокоены выплатами по ипотечным кредитам из-за повышения процентных ставок.

Согласно данным из Ratehub.ca, 67% опрошенных канадцев беспокоятся о выплате своей ипотеки после ее следующего продления, в то время как 69% опрошенных владельцев недвижимостью сообщили, что в последние два года им было сложнее выплачивать ипотеку. Опрос также показал, что многие семьи внесли существенные изменения в свой бюджет, чтобы компенсировать выплаты по более высоким процентным ставкам

Почти 29% из опрошенных канадцев говорят, что планируют рефинансировать свои ипотечные кредиты, что повлечёт к дальнейшей задолженности этих семей ”, – сказала Пенелопа Грэм, директор по контенту в Ratehub.

Она добавила, что более высокие ставки по ипотечным кредитам “снижают покупательную способность заемщиков”. Опрос показал, что большинство опрошенных (65,1%) имеют фиксированную ставку по ипотечным кредитам, в то время как 34,9% выбрали плавающую ставку по ипотечным кредитам. “Фиксированные ставки по ипотечным кредитам по-прежнему являются наиболее распространенным выбором для собственников жилья, даже несмотря на то, что ставки резко выросли с начала 2022 года”, – пояснил Грэм. “Это отражает стремление заемщиков к стабильности на нестабильном рынке, даже несмотря на растущие ожидания снижения переменных ставок в ближайшем будущем”.

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Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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