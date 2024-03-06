Квебек расширяет программу бесплатного скрининга на рак молочной железы

Квебек расширяет свою программу скрининга на рак молочной железы, которая предлагает бесплатную маммографию без направления врача лицам в возрасте от 70 до 74 лет.

До сих пор Квебекская программа скрининга на рак молочной железы была доступна только лицам в возрасте от 50 до 69 лет.

Тесты проводятся каждые два года в специально отведенном скрининговом центре, известном по-французски как центр профилактики рака молочной железы (CDD).

Письма с приглашением тех, кто только что получил право записаться на прием в признанную радиологическую клинику, начали рассылаться в прошлом месяце.

Провинция надеется ежегодно проводить до 90 000 дополнительных маммографий в рамках текущего расширения.

Правительство и провинциальный институт здравоохранения также рассматривают возможность расширения программы на людей в возрасте от 40 лет. Отчет должен быть представлен позднее в этом году.

По данным Канадского онкологического общества, рак молочной железы является второй по значимости причиной смерти среди канадских женщин. Ежегодно в Квебеке диагностируется около 8000 новых случаев рака молочной железы, 80% из которых приходится на людей старше 50 лет.

Седрик Бодине, представитель Квебекского фонда борьбы с раком молочной железы, сказал, что этот шаг приветствуется, но может создать нагрузку на ограниченные ресурсы здравоохранения провинции.

Он говорит, что возраст – это только один из факторов риска, и что уровень риска пациентов должен оцениваться на основе множества факторов, таких как генетика, образ жизни и окружающая среда.

Бодине сказал, что Квебек отстает от других провинций, когда дело доходит до скрининга. Заведующая отделением визуализации молочной железы в больнице Оттавы Джин Сили говорит, что раннее выявление является ключом к выживанию и может снизить уровень смертности вдвое. Недавнее исследование Оттавского университета показало, что у женщин в возрасте 40 лет, живущих в провинциях, где проводится плановый скрининг, уровень распространенности рака молочной железы ниже.