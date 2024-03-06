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Новости Пожилой человек погиб в результате стрельбы на парковке в Сен-Лоране
Полиция

Пожилой человек погиб в результате стрельбы на парковке в Сен-Лоране

Степан Артемьевский Мар 6, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Пожилой человек погиб в результате стрельбы на парковке в Сен-Лоране отключены 69 Просмотров

71-летний мужчина погиб в результате стрельбы поздно вечером в понедельник в районе Сен-Лоран.

 

Полиция Монреаля (SPVM) получила несколько звонков в службу 911 в 11:20 по поводу стрельбы на парковке ресторана на бульваре Марсель-Лорен недалеко от бульвара Тименс.

“Когда прибыла полиция, они обнаружили жертву”, – сказала Кэролайн Шеврефис, представитель полиции Монреаля. “Он был без сознания и ранен выстрелами в верхнюю часть тела”. Мужчина был доставлен в больницу, где позже скончался.

“Один или несколько подозреваемых могли произвести выстрелы в жертву, который был одна в автомобиле”, – сказал Шеврефис, добавив, что все участники этой ужасной сцены скрылись с места происшествия до прибытия полиции.

Арестов произведено не было, и в районе по-прежнему действует периметр безопасности, позволяющий следователям и судебно-медицинским экспертам осмотреть место происшествия. Камеры наблюдения должны помочь восстановить картину происшествия и найти убийц.

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