Поддельные веб-сайты реальных компаний обманывают канадских потребителей и предприятия

Наличие онлайн-мошенничества не является чем-то новым для многих канадцев, но компании и специалисты по борьбе с мошенничеством предупреждают потребителей следить за поддельными объявлениями в поисковых системах, которые пытаются перенаправить людей на псевдо-сайты знакомых компаний и брендов.

Данные псевдо-компании выдают себя за существующие и приводят к появлению новых результатов поиска, либо направляя потребителей на поддельный веб-сайт, который выглядит похожим на реальный, либо предоставляя номера телефонов, которые на самом деле не ведут к соответствующей компании.

Житель Калгари Реза Бахус столкнулся с этой проблемой, когда пытался найти новую ковбойскую шляпу, в частности, Стетсон.

“Я наткнулся на этот StetsonHatCanada.com веб-сайт… так что я просто нажал и купил ее, легко”, – сказал он.

Бахус искал магазины, в которых продаются шляпы Stetson, потому что, по его словам, их доступность в Канаде ограничена. Ранее он не мог купить их на главном веб-сайте Stetson, поскольку они не поставлялись в Канаду.

Он так и не получил свою шляпу, несмотря на то, что потратил около 100 долларов США. После месяца ожидания служба поддержки клиентов из компании real Stetson подтвердила, что его обманули.

Что касается денег, он подал заявление о возврате средств в компанию, обслуживающую его кредитную карту, и получил свои средства обратно через несколько месяцев.

Трудно точно определить, сколько канадцев пострадало от этой конкретной аферы или сколько денег было потеряно. По данным RCMP, в Канаде регистрируется только от 5 до 10 процентов случаев мошенничества ежедневно. В 2023 году эти сообщения привели к убыткам населения в размере 567 миллионов долларов, но это может включать все, от иммиграционного мошенничества до мошенничества с криптовалютой.

С 2021 года количество сообщений о мошенничестве всех видов увеличилось на 187 миллионов долларов — и это при том, что лишь незначительная часть случаев действительно зарегистрирована или отслеживается.

Аналогичная проблема затрагивает клиентов сети турагентств Flight Centre.

“Прямо сейчас в Google указано множество бесплатных номеров”, – сказал исполнительный вице-президент Чадд Андре, который объяснил, что когда клиенты ищут телефонные номера Flight Centre в разных городах, таких как “Flight Centre Scarborough”, они видят объявления компаний, содержащие поддельные телефонные номера.

По этим телефонным номерам абонент соединяется не с законным филиалом Flight Centre, а с неизвестным колл-центром.