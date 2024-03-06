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Новости Молодой квебекский режиссер стремится получить “Оскар”

Молодой квебекский режиссер стремится получить “Оскар”

Виктория Христова Мар 6, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Молодой квебекский режиссер стремится получить “Оскар” отключены 46 Просмотров

Молодой квебекский режиссер, который рассматривал возможность ухода из кинопроизводства, готовится к “Оскару”.

 

Перед тем, как быть номинированным на “Оскар” за свой короткометражный фильм, Винсент Рене-Лорти говорит, что был готов уйти из кинопроизводства.

“Это было трудное время для меня. Мы только оправлялись от пандемии, и я не зарабатывал никаких денег”, – рассказал режиссер из Монреаля. “У меня были серьезные разговоры о том, чтобы изменить всю свою карьеру и уйти в медицину”.

Однако карьерный путь молодого человека стал намного яснее, когда его фильм “Непобедимый” был номинирован на премию “Оскар” в категории “Лучшая короткометражная драма”, презентация которого состоялась в это воскресенье в Лос-Анджелесе.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как Рене-Мари и его команда кричат и прыгают от радости после объявления его имени. “Мы были ошеломлены, потому что не ожидали оказаться здесь и быть номинированными”, – сказал он. “Я не знаю, был бы я все еще режиссером сегодня, если бы не то, как был воспринят этот фильм”.

 

 

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