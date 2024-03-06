За год в Нидерландах сожгли около 9 млн изделий непроданной одежды

Согласно отчету газеты Trouw, в Нидерландах каждый год сжигают около 8,9 миллиона единиц непроданной одежды.

Эти данные основаны на исследовании Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) и были опубликованы 4 марта. Основной проблемой является возврат одежды, из которой около трети в итоге уничтожается.

Изучение, проведенное Фламандским институтом технологических исследований по поручению Европейской экологической зоны (ЕЭЗ), показало, что в Европе уничтожается от 4% до 9% всей одежды. Это составляет от 264 тысяч до 594 тысяч тонн уничтоженного текстиля ежегодно. Кроме того, экологические последствия заметны: выброс до 5,6 миллионов тонн CO₂, что эквивалентно годовым выбросам 1 миллиона автомобилей, работающих на бензине.

Исследователи отмечают, что примерно одна треть возвращенной одежды и пятая часть непроданного товара подвергаются сжиганию. Однако исследование Thuiswinel, проведенное в Роттердаме голландской торговой организацией, утверждает, что только 0,35% всего текстиля на голландском рынке выбрасывается.

В настоящее время Европейская комиссия работает над запретом на уничтожение одежды. Предполагается, что этот запрет будет включать требование к брендам обеспечивать прозрачность в отношении своих запасов. Ожидается, что эти правила вступят в силу в 2026 году.