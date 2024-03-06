Фестиваль “Просто для смеха” 2024 года отменен

Монреальская компания, управляющая фестивалем “Просто для смеха”, отменила мероприятие 2024 года после подачи уведомления о намерении сделать предложение кредиторам — формальный процесс в соответствии с канадским законом о банкротстве и неплатежеспособности.

Семьдесят пять человек были уволены во вторник утром, по словам представителя фестиваля, который назвал финансовое положение компании “неустойчивым”.

В качестве причин реструктуризации компания назвала потерю доходов за два года глобальной пандемии и проблемы, стоящие перед медиаиндустрией, в частности сокращение бюджетов сетей и потоковых платформ.

В пресс-релизе, отправленном во вторник, Groupe Juste pour rire inc. (JPR), заявила, что планирует “сохранить деятельность компании, хотя и в сокращенном формате”, поскольку организаторы реструктурируют мероприятие.

“Как только реструктуризация будет завершена, мы надеемся, что фестиваль состоится в 2025 году”, – говорится в заявлении.

Мэр Монреаля Валери Плант заявила, что она попросит работников города Монреаль связаться с компанией и оценить ее планы по проведению “флагманского мероприятия” культурной жизни Монреаля.

“Мы пропустим фестиваль Just For Laughs этим летом”, – написала Плант в X, ранее известном как Twitter. “Комедия – неотъемлемая часть нашей культуры, и мы продолжим ее поддерживать”.