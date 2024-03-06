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Новости Фестиваль “Просто для смеха” 2024 года отменен

Фестиваль “Просто для смеха” 2024 года отменен

Степан Артемьевский Мар 6, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 50 Просмотров

Монреальская компания, управляющая фестивалем  “Просто для смеха”, отменила мероприятие 2024 года после подачи уведомления о намерении сделать предложение кредиторам — формальный процесс в соответствии с канадским законом о банкротстве и неплатежеспособности.

 

Семьдесят пять человек были уволены во вторник утром, по словам представителя фестиваля, который назвал финансовое положение компании “неустойчивым”.

В качестве причин реструктуризации компания назвала потерю доходов за два года глобальной пандемии и проблемы, стоящие перед медиаиндустрией, в частности сокращение бюджетов сетей и потоковых платформ.

В пресс-релизе, отправленном во вторник, Groupe Juste pour rire inc. (JPR), заявила, что планирует “сохранить деятельность компании, хотя и в сокращенном формате”, поскольку организаторы реструктурируют мероприятие.

“Как только реструктуризация будет завершена, мы надеемся, что фестиваль состоится в 2025 году”, – говорится в заявлении.

Мэр Монреаля Валери Плант заявила, что она попросит работников города Монреаль связаться с компанией и оценить ее планы по проведению “флагманского мероприятия” культурной жизни Монреаля.

“Мы пропустим фестиваль Just For Laughs этим летом”, – написала Плант в X, ранее известном как Twitter. “Комедия – неотъемлемая часть нашей культуры, и мы продолжим ее поддерживать”.

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