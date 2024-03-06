Канадская финансовая разведка подверглась кибератаке

Согласно информации, предоставленной агентством финансовой разведки Канады, Fintrac, они не так давно стали жертвой кибератаки.

В связи с этим, агентство приняло меры предосторожности и отключило компьютерные системы, чтобы защитить свои хранимые данные.

Однако, можно успокоить клиентов компании, так как атака не затронула разведывательные и секретные системы агентства.

Дополнительная информация о кибератаке пока не предоставлена, но отмечается, что Fintrac продолжает сотрудничать с правоохранительными органами.

Отметим, что агентство занимается отслеживанием незаконных финансовых сделок и криминальных денег в банках, страховых компаниях и других финансовых организациях.

Кибератаки в последнее время значительно участились. И даже такие мощные корпорации, как та, о которой идет речь, не застрахованы от их воздействия.