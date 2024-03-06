Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадская финансовая разведка подверглась кибератаке
Кибератака Фото: https://nova.bg/

Канадская финансовая разведка подверглась кибератаке

Виктория Христова Мар 6, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадская финансовая разведка подверглась кибератаке отключены 44 Просмотров

Согласно информации, предоставленной агентством финансовой разведки Канады, Fintrac, они не так давно стали жертвой кибератаки.

 

В связи с этим, агентство приняло меры предосторожности и отключило компьютерные системы, чтобы защитить свои хранимые данные.

Однако, можно успокоить клиентов компании, так как атака не затронула разведывательные и секретные системы агентства.

Дополнительная информация о кибератаке пока не предоставлена, но отмечается, что Fintrac продолжает сотрудничать с правоохранительными органами.

Отметим, что агентство занимается отслеживанием незаконных финансовых сделок и криминальных денег в банках, страховых компаниях и других финансовых организациях.

Кибератаки в последнее время значительно участились. И даже такие мощные корпорации, как та, о которой идет речь, не застрахованы от их воздействия.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*