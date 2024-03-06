Епископы Нью-Йорка назвали законопроект об эвтаназии «опасным путем»

Католические епископы штата Нью-Йорк назвали законопроект об оказании помощи при самоубийстве “опасным путем”.

Священники считают, что принятие данного закона отравит медицину, нарушит представление о сострадании и поставит штат на опасный путь. Вносимый в сенат Штата Нью-Йорк закон о медицинской помощи при смерти позволит неизлечимо больным пациентам обратиться за медикаментами, чтобы прекратить свою жизнь.

Подобные версии закона уже неоднократно предлагались на рассмотрение сенатом, но безуспешно. Епископы выразили сомнения в правильности данной практики и указали на отсутствие адекватных гарантий от злоупотреблений.

По их мнению, законопроект заставляет врачей “лгать” в свидетельствах о смерти пациентов и не предусматривает обязательного оценивания их психического состояния. Представители церковной конференции также подчеркнули, что расширение закона о содействии самоубийству вызывает серьезное беспокойство и уже привело к введению подобного законодательства в нескольких штатах США и Канаде.

Хотя содействие самоубийству в настоящее время является законным в нескольких штатах и Канаде, епископы призывают к осмотрительности в таких вопросах и выступают против дальнейшего распространения этой практики. Они указывают на важность защиты целостности медицинской этики и прав пациентов на сочувствие и достойное завершение жизни.

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