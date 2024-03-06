Отпуск летом и каждый день – для тех, у кого есть eTVnet!

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Скромная сотрудница регистратуры поликлиники, мать-одиночка бальзаковского возраста, выигрывает в лотерею две недели отдыха в роскошном отеле и отправляет в свой первый летний отпуск за много лет. Анна Петровна еще не знает, что этот отпуск круто изменит ее саму и всю ее жизнь… Чем закончится эта история, вы узнаете, посмотрев “Отпуск летом” на сайте интерактивного ТВ eTVnet!

Весомое чувство

Любе слегка за тридцать. Она мила, обаятельна, добра, отличная хозяйка и кулинар. От счастливой и устроенной семейной жизни женщина полнеет, что перестает устраивать ее мужа Семена. В этом Люба убеждается, застав супруга в объятиях красотки модельной комплекции.

Даша

Семнадцатилетняя воспитанница провинциального детского дома Даша становится жертвой богатого мошенника Богданова. Чтобы уберечь свое имущество от конфискации, он выдает Дашу за свою внебрачную дочь, которую разыскал, чтобы загладить прошлые грехи и дать дочери престижное заграничное образование. На самом деле Богданов хочет переписать на девочку свое имущество и избавиться от нее. Только он не учел, что у Даши волевой, свободолюбивый характер: девушка, которая выросла в детском доме, привыкла принимать решения самостоятельно. Она не согласна гнить в рабстве из-за прихоти проворовавшегося негодяя. И теперь богатая невеста Даша будет бороться за свою жизнь и счастье, которое она заслужила…

Берега

Таня учится в выпускном классе деревенской школы. После смерти родителей ее в строгости воспитывает бабушка, и девушка мечтает вырваться из-под опеки, чтобы ощутить вкус свободы. И, кажется, первая любовь поможет ей в этом. Однако Таня обманывается в своих надеждах. Одноклассник Сергей бросает ее, как только узнает, что она ждет от него ребенка. Мама Сергея тоже против ребенка, но девушка проявляет характер и не соглашается на аборт. Однако все против нее: вырываясь от матери Сергея, девушка падает с лестницы. Приговор врачей оказывается страшным: у Тани больше никогда не будет детей. Однако вопреки всему она решает начать жизнь сначала…

Возраст любви

Ольга и Игорь знакомятся в санатории и буквально с первого взгляда влюбляются друг в друга. Оба давно несвободны, но нахлынувшие чувства оказываются сильнее обязательств. Вернувшись с отдыха, Ольга и Игорь понимают, что теперь не могут жить друг без друга. Но разрушить налаженную семейную жизнь оказывается не так просто.

С любимыми не расстаются

“Что имеем – не храним, потерявши – плачем”. Когда Миша уезжал из провинции в столицу на заработки, он обещал вернуться за своей любимой. Но Москва портит людей, тут забывают не только про первую любовь, но и про верную дружбу. Спустя 6 лет Мише дается второй шанс, который он бездумно упускает. Судьба щедра, но за третий шанс быть вместе влюбленным придется побороться не на жизнь, а на смерть…

Провинциальная мадонна

По роману Веры Клочковой. Надя родила в семнадцать лет. Вне брака. Причем, всю беременность проходила, не пряча счастливых глаз, сияя радостной улыбкой. Но, несмотря на все уговоры, она так и не открыла имени отца ребенка. Эта слабая на вид девочка оказалась удивительно сильной. “Упрямая”, – говорили о ней одни, “блаженная”, – уверяли другие. А Надя просто-напросто умела любить…

Идеальная пара

Зоя – спортсменка с мужским характером. Поэтому сильному полу с ней тяжело, и они от нее сбегают. Но Зоя мечтает выйти замуж и завести детей. Кеша – холостяк, живет с родителями. Однажды он уходит из дома с намерением жениться на первой встречной. Ей оказывается Зоя, которая решает, что сможет сделать из Кеши идеального мужа. Он предлагает Зое переделать друг друга: день она, день он. Кеша, наконец, находит женщину своей мечты, которая его понимает. А Зоя встречает отличного парня. Однако скоро обнаруживается, что “переделка” не прошла даром.

Подписывайтесь на eTVnet.com и смотрите все последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач, которые можно доступны без рекламы из архива этого замечательного сервиса, онлайн-кинотеатр START, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи.

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