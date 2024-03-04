Постановление Апелляционного суда Квебека по законопроекту № 21 разжигает дебаты

Спустя несколько часов после того, как высший суд Квебека поддержал его закон о государственном секуляризме, премьер Франсуа Лего торжествовал.

Спустя несколько часов после того, как высший суд Квебека поддержал его закон о государственном секуляризме, премьер Франсуа Лего торжествовал.

Это решение стало “великой победой для народа Квебека”, – сказал он в кратком заявлении журналистам. И он пообещал, что не будет уклоняться от использования положения Хартии прав и свобод, которое он теперь предпочитает называть “положением о парламентском суверенитете”, чтобы гарантировать, что Канада уважает выбор квебекцев.

Но одобрение Апелляционным судом использования правительством этой оговорки, которая позволяет правительствам отменять основные права, закрепленные в Хартии, вызывает новые дебаты о месте этого конституционного положения. Использование оговорки “несмотря ни на что” для защиты закона, известного как Билль 21, от судебных обжалований было ключевым элементом решения апелляционного суда, сказал Луи-Филипп Лампрон, профессор права Университета Лаваль. По его словам, все аргументы, выдвинутые противниками закона, касались способов обойти это положение.

Лампрон сказал, что переименование правительством Лего положения о независимости в “положение о парламентском суверенитете” является “крайне проблематичным”. “Как будто мы не говорим о приостановлении действия основных прав”, – сказал он. “Разговоры о парламентском суверенитете, по-видимому, уменьшают серьезность этого закона, который возлагает определение приемлемых пределов основных прав исключительно на выборных должностных лиц”.

Апелляционный суд оставил в силе почти все аспекты закона, который запрещает учителям, полицейским, тюремным охранникам и судьям носить религиозную символику на работе, отменив исключение для школьных советов по английскому языку, установленное судьей низшей инстанции.

Неконституционным было признано только положение, запрещающее членам национальной ассамблеи провинции закрывать лица (хиджабами, например). Лампрон сказал, что в постановлении говорится, что юридические критерии для использования оговорки “несмотря ни на что” были установлены Верховным судом Канады в 1988 году, и три судьи Апелляционного суда не нашли причин отступать от прецедента.

Если дело дойдет до Верховного суда — на что надеются многие, выступающие против закона, — Лампрон сказал, что суду придется решить, остаются ли “очень, очень, очень неограниченные” критерии для использования оговорки “несмотря ни на что”, установленные в том постановлении 1988 года, известном как “Форд против Квебека”, актуальными в данное время, которое сильно отличается, особенно в том, что касается прав меньшинств.

Поскольку Квебек использовал это положение превентивно, чтобы защитить законопроект 21, он сделал это снова, чтобы защитить спорную реформу языкового законодательства. Саскачеван использовал это положение прошлой осенью для защиты законопроекта, требующего согласия родителей, когда дети младше 16 лет хотят изменить свое имя или местоимения, которые они используют в школе, в то время как Онтарио использовал его в 2021 и 2022 годах.

Лампрон сказал, что в течение многих лет правительства не решались использовать это положение, поскольку опасались, что оно нанесет им политический ущерб, но с тех пор, как табу было нарушено, оно стало использоваться чаще. В своем постановлении коллегия апелляционного суда отметила, что оговорка “несмотря ни на что” должна обновляться каждые пять лет — обеспечивая проведение выборов между призывами — и что в 2022 году Онтарио отменил закон, который он защищал с помощью оговорки “несмотря ни на что”, перед лицом широкой общественной реакции.

Патрик Тайон, профессор права Университета Лаваль, сказал, что постановление “является техническим, рациональным суждением, которое напоминает нам о балансе сил и компромиссах, которые были согласованы в нашей Конституции”. Тайлон сказал, что это положение является компромиссом между конституционными традициями Соединенных Штатов и Великобритании, где верховную власть имеет парламент.

Это положение может быть использовано для предотвращения злоупотребления судебной властью, сказал он, если, например, Верховный суд изменит свою позицию в отношении медицинской помощи при риске смерти или аборте. Тайон сказал, что ограничения на ношение религиозных символов в законе Квебека затрагивают лишь небольшую группу государственных служащих.

Он представил сценарий, когда полицейский, носящий мусульманскую или еврейскую символику, арестовывает кого-то, носящего символ другой веры, во время политического протеста, заявив, что нейтралитет офицера может быть поставлен под сомнение. “Законопроект 21 – это компромисс, который не идеален, который не поддерживается единогласно, но который является предметом широкого консенсуса”, – сказал он. Для групп, которые оспаривали закон, постановление стало разочарованием.

“Я думаю, для всех важно, чтобы мы приняли к сведению разрушительное воздействие, которое оказывает положение “несмотря ни на что”, когда оно используется правительством для нарушения прав маргинализированных сообществ в определенном месте”, – сказала Ноа Мендельсон Авив, исполнительный директор Канадской ассоциации защиты гражданских свобод. Мендельсон Авив сказал, что, хотя разработчики Конституции включили этот пункт по целому ряду причин, “он никогда не подразумевался как нечто иное, кроме крайней меры. Мы не считаем законным использование положения “несмотря ни на что” для нарушения фундаментальных прав меньшинств”.

Но для сторонников запрета религиозной символики это решение стало победой демократии. “Апелляционный суд недвусмысленно заявляет, что речь идет о демократии, что оговорка “несмотря ни на что” – это не то, что нарушает права, это не то, что идет вразрез с демократией”, – сказал Гийом Руссо, юрист Движения за мир в Квебеке, группы, которая вмешалась в дело, чтобы поддержать правительство. “Это часть нашей демократии, и решать это должны избранные должностные лица”.