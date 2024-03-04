По данным Environment Canada, в Монреале была вторая самая теплая зима за всю историю наблюдений

Монреаль переживает вторую самую теплую зиму с начала ведения метеорологических наблюдений в 1871 году, сообщает Environment Canada.

Метеоролог Грегори Янг отметил, что среднемесячная температура в декабре, январе и феврале была на четыре градуса выше нормы.

27 февраля температура достигла 14,9 градусов, что является рекордом для этой даты. Теплее в Монреале была только зима 2001-2002 годов.

Теплая погода даже побудила Жени, черного медведя из зоопарка Экомузей в Сент-Анн-де-Бельвю, на острове Монреаль, выйти из зимней спячки раньше обычного.

Пресс-секретарь Сара Принс-Робин сказала, что медведь впервые официально появился в пятницу, как раз к началу весенних каникул для многих студентов.

Она предположила, что раннему пробуждению животного, возможно, способствовал ряд факторов.

Это крупное млекопитающее часто реагирует на температуру и атмосферное давление, чтобы понять, что весна не за горами.

Поверим Жени и ждем тепла и весну! Начались каникулы – начнется и весна!