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Новости По данным Environment Canada, в Монреале была вторая самая теплая зима за всю историю наблюдений
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Весна, это не только распускающиеся цветы, это и болезни. Иллюстрация Меган Хорхенсен.

По данным Environment Canada, в Монреале была вторая самая теплая зима за всю историю наблюдений

Степан Артемьевский Мар 4, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 73 Просмотров

Монреаль переживает вторую самую теплую зиму с начала ведения метеорологических наблюдений в 1871 году, сообщает Environment Canada.

 

Метеоролог Грегори Янг отметил, что среднемесячная температура в декабре, январе и феврале была на четыре градуса выше нормы.

27 февраля температура достигла 14,9 градусов, что является рекордом для этой даты. Теплее в Монреале была только зима 2001-2002 годов.

Теплая погода даже побудила Жени, черного медведя из зоопарка Экомузей в Сент-Анн-де-Бельвю, на острове Монреаль, выйти из зимней спячки раньше обычного.

Пресс-секретарь Сара Принс-Робин сказала, что медведь впервые официально появился в пятницу, как раз к началу весенних каникул для многих студентов.

Она предположила, что раннему пробуждению животного, возможно, способствовал ряд факторов.

Это крупное млекопитающее часто реагирует на температуру и атмосферное давление, чтобы понять, что весна не за горами.

Поверим Жени и ждем тепла и весну! Начались каникулы – начнется и весна!

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