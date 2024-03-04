Женщина из Квебека утверждает, что Air Canada испортила отпуск ее семье

Мать из Терребонна, Квебек. возмущена тем, что ее планы на отпуск сорвались из-за того, что Air Canada, как сообщается, перебронировала рейс.

Синди Буле говорит, что она и двое ее сыновей, 5 и 8 лет, должны были вылететь на Кубу во вторник. Она забронировала поездку через Air Canada vacations. “Когда мы зарегистрировались, мы получили наши билеты, и я увидел, что на моих первых двух билетах не были указаны номера наших мест”, – сказал Буле в интервью CTV News.

Она говорит, что агент Air Canada сказал ей, что они устранят проблему перед посадкой. Но когда началась посадка, им сказали подождать в стороне – и их так и не пустили в самолет. “У них было слишком много билетов, и они решили не посвящать мать-одиночку и двоих ее детей в подробности. Так что остались только мы. Только мы”, – сказала Буле.

Когда двери закрылись, ее мальчики начали плакать. Буле говорит, что это был ужасный опыт, но больше всего ранило то, что, по ее словам, ни один сотрудник Air Canada не попытался помочь. “Они бросали взгляды на моего младшего, потому что он лежал на полу и плакал, но на меня они не обращали внимания и даже не пытались организовать другой рейс, чтобы я могла вылететь”, – вспоминала она.

Габор Лукач, президент организации “Права авиапассажиров”, говорит, что, когда пассажирам отказывают в посадке, они должны получить компенсацию на месте или доказательства того, что им было отказано, чтобы они могли вернуть деньги позже. “Это подпадает под действие правил защиты авиапассажиров. И в зависимости от того, на сколько рейс был задержан в результате этого инцидента, Air Canada выплачивает до 2400 долларов за пассажира”, – пояснил он.

Вернувшись домой и проведя несколько часов на телефоне, Буле удалось повторно забронировать места. Авиакомпания Air Canada вернула ей деньги в виде ваучера, но разницу она оплатила из своего кармана. “В итоге я заплатила примерно на 1400 долларов больше за поездку, потому что сейчас как раз середина мартовских каникул, и Air Canada сказала, что остались только дорогие билеты”, – сказала она.

В заявлении Air Canada говорится, что ее служба поддержки клиентов изучает ситуацию и что они свяжутся с пострадавшей женщиной для урегулирования вопроса.