Работники SAQ голосуют за 15-дневную забастовку

Члены профсоюза, представляющего более 5000 сотрудников винных магазинов Квебека, проголосовали за забастовку на фоне зашедших в тупик переговоров, которые, по словам руководства профсоюза, затянулись на год.

Лейбористская группа сделала заявление сегодня утром после серии общих собраний, на которых 89 процентов участников одобрили ограниченную забастовку общей продолжительностью 15 дней.

Профсоюз, Синдикат работников магазинов и бюро алкогольного общества Квебека, не сообщил, планирует ли он использовать эти дни уже сейчас и будут ли они последовательными.

Вице-президент профсоюза Александр Болдук говорит, что баланс между работой и личной жизнью, а также здоровье и безопасность на рабочем месте являются одними из основных вопросов, стоящих на кону в трудовом споре.

Он говорит, что сотрудникам Общества производителей алкоголя Квебека, или SAQ, в настоящее время не хватает подготовки, да и собственно, желания и возможностей, чтобы справиться с тем, что он описывает как увеличение числа агрессивных покупателей в городских магазинах после пандемии COVID-19.

SAQ заявляет, что отслеживает ситуацию и имеет план по поддержанию обслуживания в случае забастовки, но компания призывает клиентов проверять информацию онлайн на случай закрытия магазинов.