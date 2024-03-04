Работники SAQ голосуют за 15-дневную забастовку

Лейбористская группа сделала заявление сегодня утром после серии общих собраний, на которых 89 процентов участников одобрили ограниченную забастовку общей продолжительностью 15 дней.
Профсоюз, Синдикат работников магазинов и бюро алкогольного общества Квебека, не сообщил, планирует ли он использовать эти дни уже сейчас и будут ли они последовательными.
Вице-президент профсоюза Александр Болдук говорит, что баланс между работой и личной жизнью, а также здоровье и безопасность на рабочем месте являются одними из основных вопросов, стоящих на кону в трудовом споре.
Он говорит, что сотрудникам Общества производителей алкоголя Квебека, или SAQ, в настоящее время не хватает подготовки, да и собственно, желания и возможностей, чтобы справиться с тем, что он описывает как увеличение числа агрессивных покупателей в городских магазинах после пандемии COVID-19.
SAQ заявляет, что отслеживает ситуацию и имеет план по поддержанию обслуживания в случае забастовки, но компания призывает клиентов проверять информацию онлайн на случай закрытия магазинов.