В Канаде двоих ученых уволили за связи с Пекином.

В Канаде два ученых были уволены из-за связей с Пекином

Какую информацию могли раскрыть биологи и почему правительство Канады так резко отреагировало на это?

Итак, в 2021 году в Канаде было уволено два ученых, которые работали в лаборатории инфекционных заболеваний. Как сообщает газета “Globe and Mail”, причина увольнения заключается в том, что эти ученые предоставили конфиденциальную информацию Китаю.

Согласно документам, недавно опубликованным правительством и цитируемым в газете, следователи пришли к выводу, что деятельность этой семейной пары биологов, обвиняемых в связях с иностранным государством, представляет реальную угрозу экономической безопасности Канады.

Канадская полиция заявила, что расследование началось еще в 2019 году, однако отчеты были опубликованы только сейчас.

По информации, содержащейся в отчетах, Сянго Цю и ее муж Кэдинг Ченг были лишены доступа к микробиологической лаборатории Канады в 2019 году из-за предполагаемых связей с иностранным государством. Лаборатория в Виннипеге занимается изучением наиболее опасных возбудителей болезней человека и животных, включая вирус Эбола.

Канадская служба безопасности и разведки пришла к выводу, что Цю “намеренно передала научные знания и материалы в Китай”.

Правоохранительные органы также утверждают, что “г-жа Цю продолжала отрицать обвинения и лгать”, несмотря на возможность признания в связях с Китаем. Инсайдеры полагают, что ее лояльность канадскому правительству “по-прежнему не подтверждена” из-за сотрудничества с организациями, связанными с иностранным государством.

Отчет агентства общественного здравоохранения Канады о Цю за ноябрь 2020 года также подтверждает оценку канадской разведки.

Отчет о деятельности Кэдинга Ченга указывает, что он разрешал посетителям работать в лаборатории без сопровождения и не препятствовал несанкционированному выносу материалов в по крайней мере двух случаях.

Следователи полагают, что Ченг скрывал информацию о своей деятельности и сотрудничестве с правительственными учреждениями “другой страны, а именно Китайской Народной Республики”.

Министр здравоохранения Канады Марк Холланд назвал нарушения безопасности в лаборатории неприемлемыми, но добавил, что эти нарушения не представляли угрозы для национальной безопасности.

“Никогда в лаборатории не находилась и не могла утечь государственная тайна и другая чувствительная информация, которая угрожала бы безопасности Канады”, – заявил Холланд.

Однако эта новость, вероятно, может ухудшить отношения с Пекином, особенно после начавшегося расследования вмешательства Китая во внутренние дела Канады. Власти уже ограничили экономические, торговые, научные и технологические обмены с Китаем, ссылаясь на угрозу для национальной безопасности.

Это не первый скандал между Канадой и Китаем. Отношения между двумя странами ухудшились после ареста финансового директора Huawei Technologies Мэна Ванчжоу в аэропорту Ванкувера по обвинению США в нарушении санкций против Ирана. Это привело к напряженности между странами, а также к арестам канадских граждан со стороны Китая.